我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

EXO燦烈被前女友爆料：3年劈腿10餘次 空姐伴舞都有

記者王郁惠／綜合報導
EXO成員燦烈被爆背著女友三年出軌十餘次。(取材自微博)
EXO成員燦烈被爆背著女友三年出軌十餘次。(取材自微博)

南韓人氣男團EXO成員燦烈曾在節目中開玩笑表示「『到死之前』才能叫女友」，沒想到有位爆料者於南韓論壇Pann爆料，自稱是燦烈的前女友，提供多張兩人合照證明，控訴兩人交往三年期間，燦烈出軌的次數，「光是我知道就至少10次」，稱手裡有錄音為證。

該爆料者宣稱三年前燦烈透過友人拿到她的電話號碼，並熱烈展開追求，兩人開始交往，但因燦烈曾經對她說過：「如果因為女人的問題導致音樂事業受到影響，那我就會去死。」因此她選擇當燦烈背後的女人，「把和你拍的照片都隱藏起來，怕不小心泄露出去我們見面的事實，會影響你的工作，連對好朋友也隱瞞了有男朋友的事」，沒想到卻遭燦烈多次劈腿背叛。

前女友掀燦烈出軌對象包括女偶像、直播主、YouTuber、舞者和空姐，其中有許多都是一夜情的對象，甚至是女方身邊熟人，但都以為只是和燦烈「正常見面」的人。

前女友透露兩人分手兩天後，燦烈打電話給她，試圖想挽回這段感情，女方攤牌細數他偷吃行徑，燦烈還裝傻，直到聽到「那些名字」後，才回說：「她怎麼了嗎？」通話內容全程都被女方錄音錄下來。

網易娛樂引述韓媒報導，這位爆料人公開的照片來看，照片地址是燦烈的家，照片中的室內裝潢與此前曝光的燦烈家的照片顯然一模一樣。

據悉，這些照片是該爆料人的獨家照片，此前並未出現在公眾視野，蛋糕上還寫著「相愛790天」的字樣，還有一張照片是燦烈在親吻她。

據爆料人稱，燦烈背地裡罵過EXO隊內他討厭的成員，還有更加嚴重的事情，但是念在往日情分上暫不透露。

燦烈1992年11月27日出生於南韓首爾，仁荷大學研究生在讀，男子演唱組合EXO、EXO-K、EXO-SC成員。出道後，因為外表可愛帥氣受到粉絲的喜愛，在團體中具有超高的人氣。

南韓

上一則

周冬雨亞洲電影大獎封后 獲讚「章子怡接班人」

延伸閱讀

湯唯開工 韓國公婆帶全家人送美食應援車

湯唯開工 韓國公婆帶全家人送美食應援車
「韓戰屬美侵略」習談話在南韓掀波

「韓戰屬美侵略」習談話在南韓掀波
萬聖節大戰！回顧南韓天團性感妖精裝、超神造型史

萬聖節大戰！回顧南韓天團性感妖精裝、超神造型史
南韓疫苗接種後死亡增至59例 當局還是不喊停

南韓疫苗接種後死亡增至59例 當局還是不喊停

熱門新聞

馬修麥康納體格健美，常在片中展現。（取材自IMDb）

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

2020-10-21 23:11
成龍與克里斯塔克主演的「尖峰時刻」系列票房熱賣。摘自推特

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

2020-10-26 12:34
圖／擷自instagram

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

2020-10-21 11:30
周潤發、趙雅芝。摘自微博

「上海灘」再現？周潤發、趙雅芝相隔40年再同框

2020-10-26 13:57
吳宇森（右）和牛春龍（左）當爺爺、奶奶了。(取材自臉書)

吳宇森女兒借精生子 在美抗疫產混血娃

2020-10-27 20:21
已經30歲的湯瑪斯布洛迪桑斯特，被認為「根本沒有老」，仍然像極青少年。圖／摘自YouTube

男星童顏超驚人 30歲仍像16歲！時間彷彿沒留下痕跡

2020-10-21 15:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除