EXO燦烈被前女友爆料：3年劈腿10餘次 空姐伴舞都有

EXO成員燦烈被爆背著女友三年出軌十餘次。(取材自微博)

南韓 人氣男團EXO成員燦烈曾在節目中開玩笑表示「『到死之前』才能叫女友」，沒想到有位爆料者於南韓論壇Pann爆料，自稱是燦烈的前女友，提供多張兩人合照證明，控訴兩人交往三年期間，燦烈出軌的次數，「光是我知道就至少10次」，稱手裡有錄音為證。

該爆料者宣稱三年前燦烈透過友人拿到她的電話號碼，並熱烈展開追求，兩人開始交往，但因燦烈曾經對她說過：「如果因為女人的問題導致音樂事業受到影響，那我就會去死。」因此她選擇當燦烈背後的女人，「把和你拍的照片都隱藏起來，怕不小心泄露出去我們見面的事實，會影響你的工作，連對好朋友也隱瞞了有男朋友的事」，沒想到卻遭燦烈多次劈腿背叛。

前女友掀燦烈出軌對象包括女偶像、直播主、YouTuber、舞者和空姐，其中有許多都是一夜情的對象，甚至是女方身邊熟人，但都以為只是和燦烈「正常見面」的人。

前女友透露兩人分手兩天後，燦烈打電話給她，試圖想挽回這段感情，女方攤牌細數他偷吃行徑，燦烈還裝傻，直到聽到「那些名字」後，才回說：「她怎麼了嗎？」通話內容全程都被女方錄音錄下來。

網易娛樂引述韓媒報導，這位爆料人公開的照片來看，照片地址是燦烈的家，照片中的室內裝潢與此前曝光的燦烈家的照片顯然一模一樣。

據悉，這些照片是該爆料人的獨家照片，此前並未出現在公眾視野，蛋糕上還寫著「相愛790天」的字樣，還有一張照片是燦烈在親吻她。

據爆料人稱，燦烈背地裡罵過EXO隊內他討厭的成員，還有更加嚴重的事情，但是念在往日情分上暫不透露。

燦烈1992年11月27日出生於南韓首爾，仁荷大學研究生在讀，男子演唱組合EXO、EXO-K、EXO-SC成員。出道後，因為外表可愛帥氣受到粉絲的喜愛，在團體中具有超高的人氣。