朴寶劍主持典禮「打片」遭投訴 海軍放一馬

入伍中的朴寶劍（右）在「2020韓國海軍護國音樂會」上擔任主持人，因宣傳自己作品遭民眾投訴。(取材自YouTube)

南韓 男星朴寶劍今年8月31日低調入伍，以海軍文化宣傳團身分服役，27日他為海軍所舉辦的「2020韓國海軍護國音樂會」擔任主持人，卻因典禮上宣傳自己的作品，遭民眾投訴違反軍事法中「禁止營利行為及兼職」法條。

朴寶劍以海軍look示人，臉頰看起來比入伍時更為削瘦，精神抖擻地向觀眾打招呼：「我是海軍本部文化宣傳兵二兵朴寶劍。」並與女主持人一起以標準敬禮致意，擁有多場大型典禮主持經驗的他，被搭檔女主持人問到近況，笑說：「希望大家在愉快欣賞完『護國音樂會』之後，還記得收看『青春紀錄』和即將上映的『永生戰』，請大家多多關注與喜愛。」卻被民眾投訴行為不當，要求軍方嚴懲，也讓過往「零負評」的人設蒙上陰影。

對此，海軍方面也向韓媒表示：「朴寶劍在當天的活動上，是因為被主持人問及近況才談及有關作品，我們經過檢討之後，證實他並沒有進行營利行為，只是一個小插曲。」

而「青春紀錄」日前播出大結局，完結篇的收視率創自身最高紀錄8.740%。朴寶劍也透過推特 表示：「到目前為止，我最想感謝的人是各位，因為有各位的喜愛與支持，讓我在這個生存的世界上的每個瞬間都充滿了感謝。」