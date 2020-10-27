日本「鬼滅之刃」電影版票房創新高 改寫「神隱少女」紀錄

「鬼滅之刃」電影版票房創佳績。(取材自Instagram)

日本 超人氣漫畫「鬼滅之刃」改編的動畫電影 「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」，上映10天票房達107億日圓(約1億美元 )，改寫「神隱少女」創下的最快突破百億日圓票房紀錄。

日本讀賣新聞報導，發行商東寶與Aniplex日前公布，「鬼滅之刃」電影版上映10天票房達到107億日圓。日本電影史上，在此之前最快達成百億日圓票房的電影，是2001年的宮崎駿動畫電影「神隱少女」，上映25天票房達到100億日圓；如今「鬼滅之刃」擠下「神隱少女」，創下新紀錄。

ORICON NEWS報導，「鬼滅之刃」觀眾已逾798萬3442人次。日本目前紀錄中最賣座的電影也是「神隱少女」，票房為308億日圓。報導指出，「鬼滅之刃」若持續長紅，也有可能刷新「神隱少女」的總票房紀錄。

「鬼滅之刃」是漫畫家吾峠呼世晴的作品，2016年起在集英社的漫畫週刊「少年JUMP」上連載，去年改編成電視動畫後暴紅，漫畫實體書與電子版合計賣出超過1億本。今年5月漫畫劇情畫下句點，結束長達四年三個月的連載，這是首次改編成動畫電影。