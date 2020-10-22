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坂口憲二罹病引退 帶兒衝浪樂享天倫

娛樂新聞組／綜合報導
坂口憲二PO出衝浪照片，宣告腿部傷勢已好。（取材自Instagram）
坂口憲二PO出衝浪照片，宣告腿部傷勢已好。（取材自Instagram）

日本男星坂口憲二因罹患罕見「突發性股骨頭缺血性壞死症」，雖經手術治療仍難完全恢復，前年被迫宣布暫別演藝圈，他與朋友在千葉衝浪勝地九十九里開設烘焙咖啡店「The Rising Sun Coffee」，並與家人定居於此；日前他更新兒子衝浪的照片，站在兒子身後展開雙臂，坂口憲二滿足並開心的笑容，完全顯示出當爸爸的快樂。

鏡週刊報導，以醫療劇「醫龍」系列在亞洲走紅，坂口憲二在2012年人氣正紅之時，發現右髖關節出現不明疼痛，2014年拍攝日劇「倒數第二次戀愛」時症狀加劇，就醫接受精密檢查，隔年確定是因大腿骨關節因血液無法循環，導致骨頭壞死，雖然開刀治療，仍需撐拐杖步行，由於影響演藝工作，坂口憲二無奈在2018年宣布暫退演藝圈，令許多粉絲惋惜。

不再站在螢光幕前，坂口憲二投身咖啡事業，他開始學習烘焙咖啡，並開設咖啡店，兼賣周邊設計商品與衝浪用品。粉絲發現，坂口憲二設計周邊T恤，還不忘設計親子款，讓大人小孩都能穿，除了在咖啡店「The Rising Sun Coffee」的Instagram上宣傳，去年與今年更分別在東京新宿和北海道設分店，展開第二人生。

據報導，44歲的坂口憲二在2014年與圈外女友結婚，相繼迎來兩個寶貝兒子，在前年因病暫退演藝圈後，與家人定居在千葉縣的衝浪勝地九十九里。之前坂口憲二藉由雜誌公開衝浪英姿，帥氣站立在衝浪板上的健康模樣，讓粉絲無不為他開心；而這次罕見父子同框入鏡，展現天倫之樂，粉絲也樂讚大兒子遺傳到爸爸的好顏值，可以出道了。

咖啡 日劇 東京

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