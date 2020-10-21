惠利甜偎朴寶劍 露香肩較勁朴素丹

惠利（右）親密地靠在朴寶劍（左）身上。（取材自Instagram）

韓星朴寶劍、朴素丹主演的「青春紀錄」客串彩蛋不斷，繼朴敘俊、李聖經之後，曾與朴寶劍演出「請回答1988」的惠利也友情跨刀，在劇中小露香肩展現性感一面。雖然惠利此次客串只有與朴素丹演對手戲，但在戲外PO出與朴寶劍的「情侶裝」合照，較勁「正宮」意味濃厚。

儘管朴寶劍與惠利這次沒有對手戲，然而惠利於日前深夜在IG上傳了與朴寶劍穿「情侶裝」的友情認證照，並且寫下：「與 ＃青春紀錄 超級巨星 史彗峻一起」，並小露香肩甜蜜地摟著朴寶劍的肩膀，並把頭依靠在對方肩上，展現出兩人的好交情，短短幾小時內立刻吸引超過50萬粉絲按讚。

香港 01報導，朴寶劍「新、舊女友」的初次見面可說是相當和諧，當晚在南韓 首都圈的平均收視為9.3%、最高收視更達10.6%，而全國平均收視是7.8%，最高收視更達9%，持續維持同時段（包括無線台）、以及20歲至49歲觀眾收視第一的好成績。

另外值得一提的是，這也是留了近五年長髮的惠利在剪髮前的戲劇客串演出，10月初惠利在自己的YouTube頻道分享剪髮過程，並表示要把剪下的頭髮捐給兒童癌症 患者，此善舉也讓粉絲們相當感動。