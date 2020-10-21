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三浦春馬是他殺？ 近萬粉絲促警重啟調查

娛樂新聞組／綜合報導
三浦春馬被週刊新潮用聳動標題寫下可能是他殺。（本報資料照片）
三浦春馬被週刊新潮用聳動標題寫下可能是他殺。（本報資料照片）

日本人氣男星三浦春馬7月輕生至今，仍有部分粉絲不願接受他離開人世的事實。日媒週刊新潮用聳動的標題寫下三浦春馬很有可能是他殺，已有超過9000名粉絲連署，要求警方重啟調查。

週刊新潮報導，網路上正流傳著三浦春馬可能死於他殺的調查請願書，其中疑點來自於經紀公司。因為經紀公司一開始透露有遺囑，後來改口變成類似遺囑的字條，最後定調為沒有留下任何遺書。粉絲不解，既然沒有遺書，也沒有輕生念頭，怎麼能判定三浦春馬是自殺？懷疑經紀公司並未公開真相，反而像是在隱藏些什麼。

粉絲認為經紀公司的問題不僅只於此，過去三浦春馬在英國遊學時，被公司要求回國工作，令他痛苦不堪。加上遺作「錢的盡頭是愛情的開始」在拍攝時傳出導演會使用言語暴力，對三浦春馬有不平等待遇等等，導致三浦春馬心情低落。粉絲指責經紀公司漠視藝人的身心狀態，與殺人兇手無異。

香港01報導，雖然日本警方以自殺結案，三浦春馬的家屬也沒提出任何異議，但近日有超過9000名粉絲認為偶像是「他殺」，認為他的死絕對「有可疑」，於是簽名連署要求警方重啟調查，希望能為春馬討回公道。網上亦流傳有關春馬是「他殺」的種種揣測。

但FRIDAY報導指出，警方很早就判斷三浦春馬為輕生，這是專業鑑定下的結果，不太可能重啟調查，粉絲應該認清事實，不要再自欺欺人。而週刊新潮的新聞也被網友大力撻伐，反對有心人士繼續消費已故的三浦春馬。

日本 導演 香港

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