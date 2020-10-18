孫藝珍進軍好萊塢 將合作阿凡達男星

孫藝珍不僅事業順利，生財更是有道。（取材自Instagram）

據韓網報導，南韓人氣女星孫藝珍確定參演好萊塢電影 「Cross」，預計明年上半年開拍。孫藝珍所屬經紀公司稱，「15日已與『Cross』製作團隊進行事前會議，具體日程還沒有確定。」

據悉，導演安德魯尼可 （Andrew Niccol）和製片人布拉德利克蘭普 （Bradley Cramp）為此15日訪韓。「Cross」是一部科幻動作片，以假想分裂國家為背景，講述了富裕國家和落後國家人們之間的故事，電影中孫藝珍將扮演國境附近落後國家的女性。

另外，該片中將與孫藝珍合作的演員還有「阿凡達」（Avatar）山姆沃辛頓（Sam Worthington），以及「愛在黎明破曉前」（Before Sunrise）的伊森霍克（Ethan Hawke）。

而孫藝珍2019年演出電視劇「愛的迫降」人氣再度飆升，狂接廣告代言，收入驚人。她也懂得理財，韓媒報導她9月底以160億韓元（約1400萬美元 ）買下首爾江南區的商業大廈。該建築物高6層樓、地下2層，有醫美診所、美妝藥品店、美容中心等商家進駐，每月，上看將有4500萬韓元（約3.9萬美元）的租金 收入。