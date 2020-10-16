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舊愛最終判決出爐 具荷拉「死不瞑目」

記者杜沛學╱綜合報導
具荷拉離世已近一年。（取材自Instagram）
具荷拉離世已近一年。（取材自Instagram）

南韓前女團KARA女星具荷拉2019年11月24日輕生離世，得年28歲，她生前曾被髮型師前男友崔鍾範傷害、毆打、威脅，且偷拍性愛影片；南韓大法院最近做出最終裁定，維持二審判決，崔鍾範被判刑1年。粉絲喊「具荷拉死不瞑目」，網友也批判刑太輕，且崔鍾範在媒體面前表現一派輕鬆、毫無悔意，令人憤怒。

2018年9月，具荷拉與崔鐘範發生肢體衝突，並被男方以不雅視頻要脅，雙方也因此鬧上法院；2019年8月，一審宣判崔鐘範有期徒刑1年6個月，緩刑3年，但對非法偷拍行為宣告無罪，因此具荷拉方不服提上訴；2020年7月2日，案件二審宣判，崔鐘範被刑1年，當庭被捕；15日最高法院駁回崔鍾範上訴，維持二審判決，認定他對具荷拉毆打、威脅的罪名，但涉嫌偷拍一向仍無罪。

具荷拉方的律師對於偷拍行為仍被宣告無罪的判決表示遺憾；具荷拉的哥哥也曾在二審判決後受訪，對於崔鍾範1年刑期，「對家人來說是一個痛苦而又不公平的判決。」但仍尊重與接受法院的判決。

此外，南韓傳媒Dispatch公開兩段具荷拉故居盜竊案的監控影像，揭發疑為熟人所為，呼籲目撃者提供證據。

偷拍的崔鍾範只被輕判一年，粉絲憤憤不平。（取材自Instagram）
偷拍的崔鍾範只被輕判一年，粉絲憤憤不平。（取材自Instagram）

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