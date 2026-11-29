胡瓜(左)在老婆丁柔安陪伴下出門投票。(記者王聰賢／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 九合一選舉日，吳宗憲、胡瓜與白嘉莉等藝人紛紛出門投票，前兩人分別因拔牙腫臉與投票區難找引發話題，白嘉莉則在返鄉途中感受民主熱情。

台灣九合一選舉不少藝人一早便出門行使公民權利。綜藝圈「雙王」胡瓜、吳宗憲都出門投下神聖一票，不過吳宗憲臉腫得像「麵包超人」，胡瓜有老婆丁柔安陪伴，卻差點找不到投票 區。

吳宗憲戴著口罩現身投票所，原來是日前剛拔完牙，導致半邊臉腫脹。他坦言因傷口持續出血，連開口唱歌都有困難，雖然身體不適，卻不影響他的投票意願。

談到選舉結果，他認為不論最後由誰勝出，都應尊重選民的選擇，並強調這個時代應該「選賢與能，講信修睦」，即使身邊朋友有不同政治立場，也應彼此尊重，不該因意見不同就惡言相向。

胡瓜前往信義國中投票，差點找不到投票區，苦笑因為每次投票的教室都不一樣；談及沈玉琳是否適合從政，認為對方酷愛賺錢，公職工作恐怕不符合他的個性與志趣。

胡瓜表示自己一直都相當關心政治，希望選民心目中的人選都能順利當選；不過政治人物受限制頗多，自己也不適合，「自由自在是最可貴的」。

另外，胡瓜也分享對未來台北市長的期許，透露住家附近的松勤街經常停滿車輛，導致家門口像停車場，不僅影響開車進出，也增加擦撞及交通事故風險，希望未來市府能正視相關問題。

「最美麗的主持人」白嘉莉自台北君悅酒店出發，前往台中戶籍所在地投票，沒想到一路遇上塞車，北往南、南往北都能看見返鄉投票的人潮。她表示，大家都是為了盡國民應盡的義務，希望選出優秀、真正能為民服務的賢能領袖，也認為台灣的民主是世界的好榜樣。

白嘉莉坦言，途中一度相當緊張，既怕錯過投票時間，也擔心讓約好接送的人久等，所幸最後僅比預定時間晚了一個小時抵達，並在下午2點半前順利完成投票。看到現場鄉親熱情打招呼，以及媒體久候採訪，讓她十分感動。

她引用「此心安處是吾鄉」形容返鄉心情，認為能盡國民義務，享有自由國度公民應有的權利非常幸福。

此外，她還特地準備2027年年曆送給台中好友及鄉親，祝福大家新的一年希望無限、夢想成真。

白嘉莉亮麗返回台中投票。(圖／白嘉莉提供)

吳宗憲出門投票，臉因拔牙而腫脹。(記者王聰賢／攝影)