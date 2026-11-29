言承旭(左起)、周渝民、吳建豪、五月天阿信一連兩天在台北大巨蛋登場。(記者林士傑／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： F3與五月天阿信在台北大巨蛋重聚演出，4人合唱掀起高潮，也分別以獨唱展現成長與突破，並在台上感謝恩師與夥伴的支持。

「F✦FOREVER恆星之城」一連2天在台北大巨蛋登場，言承旭、吳建豪、周渝民與五月天 阿信身穿黑色勁裝，合唱「放手一搏」，引爆4萬名觀眾尖叫。上周才結束上海場，相信音樂斥資台幣5億元重新打造舞台，阿信更笑稱不怕超時，打趣金主是「吳建豪的媽媽」。

4人各自帶來solo演出。吳建豪展現舞王實力，連續20分鐘唱跳；周渝民苦練電吉他，以搖滾演出突破過往抒情形象；言承旭披上15公尺巨型羽翼，化身黑天使，演繹失去摯愛的淒美情感。阿信也與師弟妹黃霆睿、魏嘉瑩同台飆唱。

三人去年曾擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，促成此次合作。吳建豪感謝阿信帶他們「回來」，周渝民笑談去年當嘉賓「搞砸也沒關係」，阿信則暖心回應。言承旭透露錄製「愛人啊」時曾覺得自己唱得不好，阿信鼓勵他「聽到了無限的可能性」，盼他勇敢接受愛。

言承旭也向到場的恩師柴智屏感性告白，感謝她當年冒險啟用自己、周渝民與吳建豪，讓3人有機會走上演藝之路。他並感謝仔仔的戲劇表現，曾在自己迷惘時帶來激勵。吳建豪則感謝阿信與相信音樂高層艾姐包容他的恐懼、給他追夢的勇氣，說到一度哽咽。

周渝民(左起)、言承旭、五月天阿信、吳建豪登場，全場尖叫聲此起彼落。(記者林士傑／攝影)