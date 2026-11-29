F3台北再合體阿信 言承旭當眾告白她
F3與五月天阿信在台北大巨蛋重聚演出，4人合唱掀起高潮，也分別以獨唱展現成長與突破，並在台上感謝恩師與夥伴的支持。
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F3與五月天阿信在台北大巨蛋重聚演出，4人合唱掀起高潮，也分別以獨唱展現成長與突破，並在台上感謝恩師與夥伴的支持。
「F✦FOREVER恆星之城」一連2天在台北大巨蛋登場，言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信身穿黑色勁裝，合唱「放手一搏」，引爆4萬名觀眾尖叫。上周才結束上海場，相信音樂斥資台幣5億元重新打造舞台，阿信更笑稱不怕超時，打趣金主是「吳建豪的媽媽」。
4人各自帶來solo演出。吳建豪展現舞王實力，連續20分鐘唱跳；周渝民苦練電吉他，以搖滾演出突破過往抒情形象；言承旭披上15公尺巨型羽翼，化身黑天使，演繹失去摯愛的淒美情感。阿信也與師弟妹黃霆睿、魏嘉瑩同台飆唱。
三人去年曾擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，促成此次合作。吳建豪感謝阿信帶他們「回來」，周渝民笑談去年當嘉賓「搞砸也沒關係」，阿信則暖心回應。言承旭透露錄製「愛人啊」時曾覺得自己唱得不好，阿信鼓勵他「聽到了無限的可能性」，盼他勇敢接受愛。
言承旭也向到場的恩師柴智屏感性告白，感謝她當年冒險啟用自己、周渝民與吳建豪，讓3人有機會走上演藝之路。他並感謝仔仔的戲劇表現，曾在自己迷惘時帶來激勵。吳建豪則感謝阿信與相信音樂高層艾姐包容他的恐懼、給他追夢的勇氣，說到一度哽咽。
言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信同台合唱「放手一搏」，在台北大巨蛋引爆4萬名觀眾尖叫，成為整場演出的高潮之一。 吳建豪連唱跳20分鐘展現舞王實力，周渝民苦練電吉他以搖滾形象登場，言承旭則披15公尺巨型羽翼化身黑天使，演繹失去摯愛的淒美情感。 言承旭感謝柴智屏當年冒險啟用3人，也謝謝周渝民的戲劇表現曾在自己迷惘時帶來鼓勵；吳建豪則感謝阿信與相信音樂高層艾姐包容他的恐懼，給他追夢勇氣。
精華 FAQ
言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信同台合唱「放手一搏」，在台北大巨蛋引爆4萬名觀眾尖叫，成為整場演出的高潮之一。
吳建豪連唱跳20分鐘展現舞王實力，周渝民苦練電吉他以搖滾形象登場，言承旭則披15公尺巨型羽翼化身黑天使，演繹失去摯愛的淒美情感。
言承旭感謝柴智屏當年冒險啟用3人，也謝謝周渝民的戲劇表現曾在自己迷惘時帶來鼓勵；吳建豪則感謝阿信與相信音樂高層艾姐包容他的恐懼，給他追夢勇氣。
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