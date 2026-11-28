胡瓜開心分享投票心情。（記者王聰賢/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 胡瓜投票時笑談迷路與政壇更替，也對台北市停車亂象提出期許；同時他面對YT合作終止後，正重新出發並籌備新節目。

胡瓜今（28日）前往信義國中完成投票 ，他受訪時笑說，自己差點找不到投票區，因為每次投票的教室都不一樣。他投完票後心情輕鬆，打算陪太太丁柔安投完票後再回家，晚上等待開票結果。

胡瓜坦言自己一直都很關心政治，也認為政治是大家的事，每個人都應該出來投票，希望所有選民心目中的人選都能順利當選。他也幽默表示，政治人物每四年、甚至每兩年就可能更換，跟自己主持節目「下面一位」的節奏很像。

談到賈永婕 是否適合從政，胡瓜認為，如果成為政治人物，可能會受到許多限制，「自由自在是最可貴的」。至於自己是否考慮從政，胡瓜坦言，自己的個性比較大剌剌，做事不拘小節，擔心底下出問題，也不適合政治人物必須一絲不苟的工作方式，更直言自己可能經不起誘惑。

此外，胡瓜也談到對未來台北市長的期許，透露住處所在的松勤街經常停滿車輛，幾乎整個星期都像停車場，不僅開車進出不方便，也增加擦撞及交通事故風險，但他也無奈表示，不希望自己成為得罪人的「壞人」。談及公共議題，他也提到松山機場及光電板等議題，認為都與民眾日常生活息息相關，只要能解決都是好事。

另一方面，胡瓜近期與原YT頻道終止合作，合夥人至今都沒有親自出面溝通，因此還在由律師協商，目前仍在釐清帳目，雙方確定就是終止合作。他也透露，曾有一天接到康康電話，對方答應他無酬錄影，不少演藝圈好友都紛紛關心和嘗試幫助，讓胡瓜相當感動。

面對合作告一段落，胡瓜表示心情調適得還不錯，決定往前看，不論過去有多少成績，都要重新出發。至於新節目能否回本，他坦言必須實際走過一遭才知道，以前製作節目多半交由別人處理，這次則希望親自承擔責任，也感謝電視圈好友給予支持。

談到新節目名稱及粉絲反應，胡瓜表示，十分感謝觀眾支持，目前「新下面一位」訂閱人數已經快破30萬，等大家逐漸熟悉後，未來會再改回「下面一位」。至於目前營運成本，他透露每個月開銷約70至80萬元，希望接下來能有廣告商主動洽談合作，同時也會提醒團隊保持警惕、虛心受教，一步一步把節目做好。

胡瓜說到松勤路臨停亂象表情無奈。（記者王聰賢/攝影）

胡瓜和丁柔安一起出來投票。（記者王聰賢/攝影）