白嘉莉亮麗返回台中投票。（白嘉莉提供）

AI摘要 文章摘要整理： 白嘉莉為行使公民權自台北趕回台中投票，雖遇車潮與時間壓力，仍順利完成投票，並感謝鄉親支持，分享返鄉盡責的幸福感。

「最美麗的主持人」白嘉莉今（28日）為了行使公民權，特地從台北南下台中戶籍所在地投票 ，上午9點從台北君悅酒店出發，沒想到一路遇上車潮，北往南、南往北的道路上都能看見民眾返鄉投票的身影。她表示，大家都是為了盡國民應盡的義務，希望選出優秀、真正能為民服務的賢能領袖，也認為台灣的民主是世界的好榜樣。

白嘉莉透露，此次返鄉投票一路上相當緊張，不僅擔心塞車錯過投票時間，也怕讓事先約好接送的人久等，所幸最後僅比預定時間晚了一個小時抵達，並在下午2點半前順利完成投票。她也感謝現場熱情的鄉親，不少人親切地向她打招呼，還有媒體朋友在現場等候採訪，讓她相當感動，直呼：「真的很感謝大家！」

千里迢迢回到故鄉投下神聖的一票，白嘉莉也分享內心感受，引用「此心安處是吾鄉」形容這趟返鄉之旅，認為自己不僅盡了國民應盡的義務，也實際享有自由國度公民應有的權利，感到非常幸福。

此外，白嘉莉這次返鄉也特別準備了2027年年曆，打算送給台中的好友及鄉親，提前傳遞新年祝福，希望大家在新的一年都能充滿希望、實現夢想，為這趟返鄉投票之旅增添溫馨氣氛。

白嘉莉特地帶著自己的年曆。（白嘉莉提供）

白嘉莉亮麗返回台中投票。（白嘉莉提供）

白嘉莉亮麗返回台中投票。（白嘉莉提供）