涂善妮淡出幕前已久。(圖／TVBS提供)

AI摘要 文章摘要整理： 60歲的涂善妮因健康因素提前離開幕前，近年靠休養與興趣過日子，雖錯過台股大漲與賺錢機會，卻也因此避開股災損失。

60歲台灣資深女星涂善妮出道39年，8年前跟謝祖武主演一檔「初戀的情人」就暫別幕前，她鬆口主因是自律神經失調，服藥讓體重最高飆到73公斤，衣服只能買L號，臉書照片上最後一張也因此停在8年前。雖然沒接戲，但日子依舊過得很滋潤，而台股 近期遭遇史詩級股災，涂善妮卻因為先見之明躲過一劫。

涂善妮是90年代當紅一線女主角，以「還君明珠」出道，接連演出「追妻三人行」、「郵差三度來按鈴」、「希望之鴿」、「軍官與淑女」等代表作，看似秀氣柔弱，卻組過賽車隊，經營進口汽車零件生意。

近10年她不是沒接戲，但身體卻因自律神經失調亮紅燈，無法接重的工作，索性待在家休養。涂善妮自嘲：「我這是富貴休閒病。」她早年動過心臟手術，也擔心會突然心臟病發。

不只戲劇邀約，涂善妮連廣告都推了：「很少出門，沒力氣管事，等精神好點才開始上瑜伽、種花，現在終於可以走出門。」她不怕別人知道自己已經60歲，只是覺得拍照鏡頭太犀利會「突顯瑕疵」，畢竟她是不使用美肌軟體的。

她說本來就不過生日，身邊也沒伴，唯一惋惜當年把內湖舊宗路的房子賣掉，「如果沒賣，光那棟現在可能可以買3棟房子了吧」。

至於股票，涂善妮透露：「這一大波沒賺到，所以也沒賠到。」早在大漲之前她就不玩了，原因是有一次小跌，感覺股災要來，現在回頭看「早了2年」。之所如此警覺，是因為讀過道教說2026年與2027年有「赤馬紅羊劫」，這2年因五行火氣極旺，易有天災人禍。

台股歷經長達1年半的大多頭行情，指數屢創新高，市場一度瀰漫樂觀氣氛。對於沒有賺到大錢，涂善妮看得很開：「沒影響啊，之前的小賺比出去工作好啊，我都沒接戲了，過得很滋潤！」