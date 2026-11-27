周幼婷在「天龍駕訓班」中演出苦情單親媽。(圖／公視台語台提供)

AI摘要 文章摘要整理： 周幼婷在公視台語台電影《天龍駕訓班》演出單親媽，結合自身婚姻變化後的體悟詮釋角色；宋偉恩與荒山亮則共同打造一部聚焦詐騙議題的黑色幽默作品。

台灣女星周幼婷暌違11年再度出演女主角，在公視台語台電視電影「天龍駕訓班」中飾演扛起家庭重擔的單親媽媽「林秀娟」。談起角色，她坦言自己也是單親媽媽，與角色不同的是，對方缺乏改變人生的勇氣，因此特別想透過劇中台詞「憑妳的本事，錢干焦會愈趁愈濟，一定會當送阿凱去讀冊」，鼓勵角色重新相信自己。

「天龍駕訓班」日前殺青，該劇由周幼婷、宋偉恩、荒山亮主演，導演楊孟嘉繼「啥人顧性命」，再度攜手編劇林珮瑜，全新打造黑色幽默新作，劇情關注詐騙議題，全片採獨特的「偽紀錄片」及旁觀者的視角切入，探討在貧窮與生存壓力下，一群詐騙車手如何從相互欺騙與排斥走向理解接納，組成一個沒有血緣關係的「假家庭」。

周幼婷離婚3年後，她在「天龍駕訓班」劇中飾演苦情壓抑的單親媽，但私下其實喜歡說說笑笑，還被宋偉恩認證「很常露出女神般的笑容」，編劇兼製作人林珮瑜也盛讚周幼婷細膩敏銳，總能快速消化導演想法並交出「1＋1大於2」的精采表演。

據悉，周幼婷與藍正龍於2023年結束9年婚姻，兩人婚後育有一對兒女，離婚後仍維持孩子不正面曝光的共識。走過婚姻變化後，周幼婷近年逐步重返戲劇演出，在生活與工作上展現出不同以往的從容狀態。

宋偉恩飾演詐騙集團車手「張誠峻」，角色面臨殺人抉擇時的掙扎，讓他聯想到「哈姆雷特」的經典台詞「To be or not to be」。他透露演完才發現角色融入許多父親的影子，父子與角色都有想表達溫柔、愛意卻不好意思的一面。為戲每天花半小時貼半甲刺青，收工卸除又要一小時，長期下來胸口、雙臂嚴重過敏，甚至曾因黏太緊導致右手麻木，嚇得一度以為要截肢，笑稱以後拒演刺青角色。

金曲歌王荒山亮飾演表面和藹、內心深沉的老大「老菸」，為揣摩角色特別研究詐騙新聞，並與導演設計眼鏡及造型。他也爆料宋偉恩為求巴掌戲逼真，堅持讓他真打，打到第三、四次已不忍下手，事後看見對方左臉紅腫，讓他十分愧疚。