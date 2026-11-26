舒淇以電影「女孩」奪下金馬63最佳新導演獎。（記者林士傑／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舒淇以《女孩》拿下第63屆金馬獎最佳新導演後發文致謝，回顧創作歷程並感念侯孝賢等人，也透露頒獎當天提詞器臨時消失，自己靠記憶完成致詞。

舒淇 以電影「女孩」奪下第63屆金馬獎最佳新導演獎，時隔多日，他在社群平台上寫下了這段旅程的感言。

她發文表示：「《女孩》繞了一圈，完美地回到了起點～我的天啊！怎麼可能啊！從來沒有想過自己居然會從李安 導演、奉俊昊導演手中接過新導演的獎座，不可思議，這是做夢都不敢夢到的情景吧！」

接著舒淇謝謝金馬與費比西的評審們：「一切感覺好像還在夢裡，只是這個夢有點長，從2023年開始一路順遂開掛到現在，所有的一切都不在我的預料之中，所以這一路上所得到的肯定與榮耀都深深地觸動著我。每一次寫感言時我都熱淚盈眶，真心地覺得自己是世上最幸運的人，沒有任何『因為、所以』，就是上天給予。因為比我努力的、比我有天賦的很多，所以我一直懷著感恩的心，清醒、清晰、認真地一步一步好好地走著。」

同時，舒淇感謝了監製葉如芬姐，攝影余靜萍、造型許力文等電影製作團隊。另外，她也感謝片中的演員：「謝謝劇本都沒看完，就願意接下如此這個「顧人怨男人」的邱澤；更謝謝陳玉勳導演，如果那天你沒有邀請我去看您的剪接，我就看不到《大濛》裡的9m88；謝謝Luci幫我找到了黑眼圈的小櫻，跟所有的演員們；又要謝謝如芬姐，因為《小曉》讓我看到了品彤。要謝的人太多，台上90秒根本不夠啦，還要倒數計時？！總之謝謝、再次謝謝我所有台前幕後的所有工作人員們。」

最後舒淇感性地提到，「女孩」從2013年開始構思到現在，終於可以告一段落了，「我想再次好好地謝謝侯導，謝謝您教會了我什麼是生活，謝謝您看到我的能力。」

她透露：「金馬頒獎那天，說真的我超沒有自信的，一坐在台下我就開始緊張了。我真的害怕繞了一圈回到了金馬，我沒有辦法在台上好好地感謝您，那這必會變成我心底的一個遺憾」。

最後她也感謝恩師侯孝賢：「因為你，所以我可以又再次站在了這裡；謝謝您除了看見我的演技，還看到了我的導演潛能；因為您，才又有了另一個我；謝謝您不斷給我重生的機會；謝謝您讓我一直挑戰所有的不可能。我會永遠記得您說的一句話：『人沒有極限，只有不斷地耕耘才可以知道除了極限，還有無限。』」

不過有趣的是，舒淇也分享在領獎前的小插曲：「時間一秒秒地過，獎項一項項地頒，我保持著微笑乖乖地坐著，連在台上跟邱澤頒獎時，說好的提詞器沒出現時，我都保持著儀態，用我腦海裡的記憶班門弄斧著。」