孫協志霸氣護妻撇懷孕 喊「戰我就好，別戰她」
孫協志針對夏宇童被傳懷孕一事再度否認，並強調外界若有疑慮就衝著他來，同時蔡黃汝與峮峮的近況也成為話題。
AI摘要
文章摘要整理：
孫協志針對夏宇童被傳懷孕一事再度否認，並強調外界若有疑慮就衝著他來，同時蔡黃汝與峮峮的近況也成為話題。
孫協志和夏宇童去年3月登記結婚，夏宇童近來因為身形明顯變化，被揣測是否有孕，孫協志日前出席中視「飢餓遊戲」10周年記者會，再度澄清夏宇童沒有懷孕，他並霸氣護妻「要戰就戰我」，心疼夏宇童承受外界壓力，表示無論如何都會站在老婆這邊。
孫協志說，外界看到他陪夏宇童出外景，就猜測是否因為夏宇童懷孕才特別疼愛，但他強調「我疼愛她，不是因為有什麼才疼愛她，而是不管怎麼樣，我都很疼愛她」，他也坦言，出道多年來，他一直不愛公開談論私生活，如今持續被外界關注，連他都覺得有壓力，更別說是夏宇童：「如果要戰，戰我就好了，別戰她好嗎？」護妻心切。
另外，和八三夭主唱阿璞交往長達11年的蔡黃汝也被關心婚事，蔡黃汝大方回應「一定會結」，看來兩人好事不遠。今年金鐘獎峮峮和主持群一起上台拿獎，「飢餓遊戲」日前赴南韓濟州島錄10周年，峮峮也驚喜回歸，蔡黃汝說，峮峮原本因為行程因素無法趕來，她也不抱期待，沒想到峮峮當天竟意外現身，讓她當場噴淚，「我本來就是感情比較豐沛的人，看到老朋友還是很感動」，其他人也又驚又喜，許孟哲打趣「我們還以為是製作單位找人假扮」，可見峮峮在主持群中的地位。
他在出席《飢餓遊戲》10周年記者會時明確澄清夏宇童沒有懷孕，並表示外界若有質疑應該衝著他來，不要把壓力放在妻子身上。 孫協志說自己出道多年一向不愛公開談私生活，但這次連他都感受到壓力，更心疼夏宇童承受關注，因此他表態無論如何都會站在老婆這邊。 蔡黃汝被問到和阿璞交往11年的婚事時大方說一定會結；峮峮則在《飢餓遊戲》10周年海外錄影中驚喜現身，讓蔡黃汝與主持群都非常感動。
精華 FAQ
他在出席《飢餓遊戲》10周年記者會時明確澄清夏宇童沒有懷孕，並表示外界若有質疑應該衝著他來，不要把壓力放在妻子身上。
孫協志說自己出道多年一向不愛公開談私生活，但這次連他都感受到壓力，更心疼夏宇童承受關注，因此他表態無論如何都會站在老婆這邊。
蔡黃汝被問到和阿璞交往11年的婚事時大方說一定會結；峮峮則在《飢餓遊戲》10周年海外錄影中驚喜現身，讓蔡黃汝與主持群都非常感動。
上一則
吳慷仁無懼中國影視寒冬 捧熊貓蛋糕迎44歲生日「對得起初心」
下一則