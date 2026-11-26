中視「飢餓遊戲」舉行10周年記者會，主持群大集合；左一為孫協志。（圖／中視提供）

AI摘要 文章摘要整理： 孫協志針對夏宇童被傳懷孕一事再度否認，並強調外界若有疑慮就衝著他來，同時蔡黃汝與峮峮的近況也成為話題。

孫協志和夏宇童去年3月登記結婚，夏宇童近來因為身形明顯變化，被揣測是否有孕，孫協志日前出席中視「飢餓遊戲」10周年記者會，再度澄清夏宇童沒有懷孕，他並霸氣護妻「要戰就戰我」，心疼夏宇童承受外界壓力，表示無論如何都會站在老婆這邊。

孫協志說，外界看到他陪夏宇童出外景，就猜測是否因為夏宇童懷孕才特別疼愛，但他強調「我疼愛她，不是因為有什麼才疼愛她，而是不管怎麼樣，我都很疼愛她」，他也坦言，出道多年來，他一直不愛公開談論私生活，如今持續被外界關注，連他都覺得有壓力，更別說是夏宇童：「如果要戰，戰我就好了，別戰她好嗎？」護妻心切。

另外，和八三夭主唱阿璞交往長達11年的蔡黃汝也被關心婚事，蔡黃汝大方回應「一定會結」，看來兩人好事不遠。今年金鐘獎峮峮和主持群一起上台拿獎，「飢餓遊戲」日前赴南韓濟州島錄10周年，峮峮也驚喜回歸，蔡黃汝說，峮峮原本因為行程因素無法趕來，她也不抱期待，沒想到峮峮當天竟意外現身，讓她當場噴淚，「我本來就是感情比較豐沛的人，看到老朋友還是很感動」，其他人也又驚又喜，許孟哲打趣「我們還以為是製作單位找人假扮」，可見峮峮在主持群中的地位。