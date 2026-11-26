章廣辰（左起）、張軒睿、李程彬、製作人 林心如、導演許富翔、程予希、莫允雯為新戲造勢。（記者沈昱嘉／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 《有愛我們床上談》首播記者會聚焦李程彬與程予希床戲誤觸風波，林心如出面強調尊重演員感受，兩人則低調避談，宣傳也刻意分開。

林心如 製作、許富翔執導的TVBS「有愛我們床上談」日前舉行首播記者會，去年開拍時爆出男主角李程彬對女主角程予希疑似「誤觸重要部位」，拍攝一度停擺，還出動林心如跳下去協調。林心如首度回應「女生感受一定要尊重」，程予希強顏歡笑，依舊顧全大局，李程彬則說「平常心看待」。

這場記者會，除了刻意隔開1公尺之遠的李程彬、程予希，還有張軒睿、莫允雯、章廣辰。但李、程合照時中間都隔著好幾個人，就連安排媒體訪問，男女演員也錯開，接下來宣傳活動，他倆也不會單獨合體，看得出TVBS用心良苦。

林心如演員出身，一直是許多演員心目中最想合作對象。她透露拍攝前劇組已做足溝通，不僅提供參考畫面，還安排演員實際排練，正式拍攝時她跟親密指導全程在場，對於女方不舒服，則說：「有跟她溝通。」那程感到不舒服時如何處理，她答：「女生的感覺我們一定要尊重，因為我們都不是當事人，也希望盡量讓她感到舒服一點，我其實很相信我的演員們都是在很專業的情況下拍攝這個戲，希望外界能將焦點多放在戲劇本身。」感嘆現在拍戲已經很不容易。

李程彬劇中飾演男女關係複雜的「海王」，碰上程予希這位「海后」，親密戲之多可想而知。對於風言風語他竟說：「這傳聞…大家平常心看待。」強調劇組拍攝時，進行嚴密的保護和行前教育。對於雙方是否因此變尷尬，否則為何中間隔那麼多人，他略顯尷尬結巴。

誤會可有說開，畢竟林心如都跳下來協調，李程彬回「我們就照常拍攝」，難道不必解釋嗎，則說：「我覺得演員把本業做好就好。」至於有沒有跟程予希講開，說：「我們不能面對面講親密戲的，都要透過親密指導。」

換程予希被問李程彬事件時，她一貫顧全大局：「團隊很專業，大家很認真用心拍攝，現在戲要上了，希望大家可以關注這部戲。」那心裡的不舒服過去了嗎，還是藏起來，她嘴上笑出來，但眼眶卻濕了：「這部戲大家是有火花的，可以關注在這部戲上面。」

李程彬。（記者沈昱嘉／攝影）

程予希有大尺度演出。（記者沈昱嘉／攝影）