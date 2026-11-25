林宥嘉（左）、蕭敬騰（右）和詹仁雄於星光同學會合影留念。(圖／踢帕娛樂提供)

AI摘要 文章摘要整理： 超級星光大道滿20年之際，詹仁雄在EZ5號召歷屆歌手與評審重聚，林宥嘉、蕭敬騰等到場同歡，也引發外界期待新一季或演唱會回歸。

影響華語樂壇深遠的選秀節目「超級星光大道 」，第一屆邁入開播20週年之際，製作人詹仁雄（詹哥）發起一場特別的聚會，地點就選在許多星光歌手都曾駐唱的音樂餐廳EZ5，邀集歷屆星光歌手與評審老師齊聚一堂。從當年站上星光舞台的參賽者，到如今各自在樂壇發光發熱的歌手，大家久別重逢、笑聲不斷，彷彿又回到當年錄影的那段熱血時光。

出席的評審老師包括初代評審王偉忠 （偉忠哥）、黃韻玲老師、Roger老師，還有陳建寧老師、陳子鴻老師、蕭煌奇老師、康康老師。當年在台下給分、講評的熟悉面孔再度同框，讓歌手們直呼親切。康康哥也特別感謝當年的邀請，讓他從綜藝圈跨足歌唱圈，開啟一條不一樣的表演之路。好久不見的Roger老師則感慨，即使事隔20年，自己仍不敢相信曾是星光的初代評審，一路走來，也成了歌手們心中的暖心導師。

歌手陣容同樣星光熠熠。星光一班有林宥嘉、蕭敬騰 、周定緯、許仁杰、盧學叡與鴨子徐凱希；星光二班有梁文音、魏如昀、李千娜、林佩瑤、大Q秉洛(原名：吳忠明)、黃美珍與方志友；星光三班的林芯儀、蔡忠穎，星光四班的林鴻鳴、梁一貞也到場相聚。星光六班的踢館魔王、同時也是星光傳奇賽冠軍的閻奕格，與林育羣一同現身；華人星光大道的關詩敏、孫盛希、鄭沐晴（原名：鄭心慈）也來了。其中孫盛希與方志友都是工作一結束就特地趕來，只為了和大家見上一面。

聚會中最動人的一刻，莫過於蕭煌奇與林宥嘉同台對唱「你是我的眼」。蕭煌奇笑著感謝宥嘉翻唱了自己的歌，讓他對版稅收入相當滿意，並親自邀請宥嘉一起合唱。兩人的歌聲一響起，全場安靜聆聽，曲畢接著爆出熱烈掌聲。蕭敬騰上台時則笑說，正在搬家搬到一半匆匆趕來跟大家團聚。他直言一定要借這個場合把話講清楚：自己並沒有跟老婆分居。一番坦率又幽默的發言，引來全場會心一笑，也讓不少老朋友紛紛送上祝福。

這次重聚也勾起許多觀眾與粉絲的回憶，不少人紛紛敲碗，希望能再看到新一季的星光大道，或是舉辦一場星光演唱會，就連歌手們也跟著一起敲碗。詹哥對此透露，其實兩年前就有這個想法，並表示如果未來真能成行，希望大家都能共襄盛舉。製作人王偉忠也樂觀其成。

星光大道系列選秀節目將滿20週年，24日由詹仁雄邀約評審、藝人選手齊聚一堂敘舊，場面歡樂又溫馨。(圖／踢帕娛樂提供)