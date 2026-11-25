林柏宏(右)首度進軍南韓影壇，在「悲傷熱帶」演繹殺手的狠勁與柔情。(圖／采昌國際多媒體提供)

AI摘要 文章摘要整理： 林柏宏首度參演南韓電影「悲傷熱帶」，透過克服語言隔閡與零食交流，與朴海秀、李新英建立合作默契，也展現角色內外反差與作品的暴力美學。

台灣男星林柏宏首度進軍南韓 影壇，加盟「闇黑新世界」、「魔女」系列導演朴勳正執導的新片「悲傷熱帶」，12月4日將在台上映。他在片中飾演殺手組織的二哥「雨」，工作時冷酷狠戾，面對大哥「張」（朴海秀飾）戒慎恐懼，對老么「淚」（李新英飾）則展現疼愛的一面。

首度與南韓劇組合作，林柏宏坦言既興奮又緊張，拍攝期間不僅要克服韓文聽力及手語溝通的挑戰，還靠台灣鳳梨酥 、牛軋糖與南韓演員培養感情，笑稱「零食外交」成了跨國合作的共同語言。

林柏宏表示，當初看到導演朴勳正的名字及故事大綱，就深深被這部作品吸引，一直很欣賞導演獨特的電影美學，確定演出後既興奮又緊張，「從來沒想過自己可以出現在一部南韓電影裡面。」他在片中飾演殺手組織的二哥「雨」，雖然執行任務時冷酷無情，面對組織成員卻有截然不同的情感。林柏宏認為，這群角色都有各自的成長背景與無奈，才被迫成為外界眼中的恐怖殺手，但其實內心也有溫暖的一面，這樣的反差讓他覺得相當有趣。

首度與南韓演員合作，語言隔閡成為一大挑戰。片中大哥朴海秀以韓語溝通，老么李新英則透過手語表達，林柏宏主要使用英文溝通，還得努力練習韓文聽力及理解手語，一度相當吃力。

為了融入劇組，林柏宏還使出「零食外交」。拍攝期間天氣寒冷，演員經常透過分享食物培養感情，他特地帶了台灣鳳梨酥、牛軋糖與大家分享，南韓演員則回贈當地餅乾、巧克力，也會請他喝咖啡。他笑說，這就是殺手兄弟團培養感情的方式，讓原本充滿殺戮氣息的片場，多了不少溫馨時刻。

談到導演朴勳正，林柏宏相當佩服對方對畫面的細膩要求。他觀察，導演拍攝對話場面時，會為每個角色安排不同角度的鏡頭，仔細捕捉演員最自然、符合情緒的表情，對演員的狀態掌握得相當精準。

林柏宏推薦觀眾進戲院欣賞，形容電影世界觀「美麗、夢幻、充滿血淚」，除了激烈的鬥爭與朴勳正擅長的暴力美學，也有深刻的兄弟情誼，每個角色都有豐富故事，期待觀眾透過大銀幕感受作品的視覺張力。