翁倩玉（左）帶金馬獎與陳意涵（右）開心合影。 (圖／好時光娛樂提供)

AI摘要 文章摘要整理： 翁倩玉以《陽光女子合唱團》相隔47年再戰台灣影壇奪金馬，慶功宴上溫暖勉勵新人珍惜家人與當下，電影也交出亮眼票房與海外上映成績。

電影「陽光女子合唱團」日前舉辦劇組慶功感恩宴，金馬影后翁倩玉相隔47年重返台灣拍電影，便以該片拿下第63屆金馬獎最佳女配角，成為全場焦點。導演林孝謙也宣布旗下好時光娛樂再添兩名新人，23歲丁海芮、21歲胡洛菲正式加入，何曼希開心迎接兩位小師妹。與林孝謙多次合作的陳意涵則笑虧：「老闆很嚴格，快跑！」逗樂全場。

翁倩玉特地帶著金馬獎座出席，眾人紛紛排隊合照，場面熱鬧。她分享，相隔47年再拍台灣電影，原本擔心國語不夠流利，也不確定自己能否適應台灣與日本 不同的拍攝方式，直到看見呂安弦的劇本，才決定接受挑戰。她認為電影最重要的訊息就是「謝謝」與「對不起」，提醒大家不要等到父母離開了，才後悔沒有及時表達愛意。

談到片中監獄造型，翁倩玉笑說：「不化妝OK，頭髮白白也OK，監獄裡哪有染頭髮的東西？」認為角色的真實情感比外表更重要。她也暖心鼓勵何曼希，未來在演藝工作上遇到任何問題都可以隨時聯繫，並對兩位新人說：「好好努力，認真過好每一天」，讓初入演藝圈的丁海芮、胡洛菲收穫滿滿。

兩位新人當晚也把握機會向翁倩玉請益。胡洛菲對影后提到的「謝謝」與「對不起」印象深刻，認為看似平常的兩句話，卻常常沒有好好對所愛的人說出口。丁海芮則聽見翁倩玉分享親人離世後拍攝「陽光女子合唱團」的體悟，感受到父母的支持不能視為理所當然。翁倩玉也以歌曲「時間之歌」提醒她：「昨天是歷史，明天是將來，今天最重要」，並鼓勵她保持創作習慣、保有獨立思考。

當晚苗可麗剛結束工作，仍堅持趕到現場支持林孝謙，直呼：「怎麼樣也要來給導演支持！」她也趁機預約下一個角色，林孝謙當場邀請她與兩位新人一起挑戰「鬼上身」，意外促成新合作話題。陳意涵則以過來人身分幽默提醒新人，讓慶功宴增添不少笑聲。

「陽光女子合唱團」累積票房7.75億元台幣(約2346萬美元)，連續73天躋身Netflix台灣日榜前十名，並入選東京影展「Gala Selection」，預計2027年元旦在日本約150家戲院上映。林孝謙今年以「幸福在歌唱」拿下金曲獎年度歌曲獎，相隔七年再度入圍金馬獎，他感性表示：「七年前，我們唱著有一種悲傷，七年後，我們終於唱起了幸福在歌唱。」

除了電影創作，林孝謙近年也積極投入藝人經紀，希望建立影視製作與人才培育的良性循環，讓新生代演員有更多發揮空間。