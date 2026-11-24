蔡瑞雪宣布和醫美醫師蔡沁晁結婚。(取材自snowbabyq IG)

AI摘要 文章摘要整理： 蔡瑞雪宣布與醫美醫師蔡沁晁結婚後，男方2017年值班室爭議再度被翻出；蔡沁晁已發文說明往事，強調已向院方交代，盼外界聚焦新婚喜訊。

曾被封為「北一女神」的台灣女星蔡瑞雪24日宣布與醫美醫師蔡沁晁結婚，喜訊曝光後，男方過往經歷也意外成為焦點。蔡沁晁被網友翻出，2017年在馬偕醫院擔任住院醫師期間，曾因帶兩名女性友人進入值班室聊天引發爭議。對此，他稍早透過社群限時動態親自回應，強調事件已是近10年前的往事，當年也已向院方說明，希望外界理性看待，不要過度揣測。

蔡沁晁在限時動態以黑底白字發文，表示當時只是與兩位女性友人聊天，並非單獨相處，相關情況也已在當年向院方說明。他強調：「已是近十年前的往事」，希望外界不要過度延伸解讀，最後也感謝大家對兩人新婚的關心與祝福。

回顧這段往事，蔡沁晁畢業於中國醫藥大學醫學系，學生時期因外型神似男星邱澤，曾登上電視節目受到關注。2017年他在馬偕醫院擔任住院醫師期間，曾被指深夜帶兩名女性友人進入值班室，聊天約一小時，相關消息當時引發討論。

根據當年報導，院方曾證實相關情況，考量年輕醫師培育不易，並未予以處分，但要求改善；蔡沁晁當時也承認有違規情形。如今隨著與蔡瑞雪的婚訊曝光，這段多年前的事件再度被翻出，蔡沁晁也透過社群平台親自說明，希望外界將焦點放回兩人的新婚喜訊。