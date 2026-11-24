韓菲(右)飾演媽祖化身林默默，走入人間透過溫暖的陪伴帶給喬湲媛(左)力量。(圖／民視提供)

AI摘要 文章摘要整理： 韓菲因演出《媽祖在人間》結緣媽祖信仰，坦承曾受網路批評與節食傷身，並在拍攝與創作主題曲過程中重新獲得力量與信心。

台灣奇幻寫實影集「媽祖在人間」播出，第一單元「厚片奇蹟」以校園霸凌、家庭衝突為背景，透過少女的成長歷程，探討親情、勇氣與信仰的力量。新生代女星韓菲在劇中化身媽祖林默默，以同學身分走入校園，陪伴陷入困境的凡人。身為星二代的她，坦言過去出道後曾因網友攻擊陷入人生低潮，甚至一度迷失方向，沒想到後來竟因媽祖結緣這部戲，讓她直呼一切都是緣分。

王中平、韓菲父女檔共同參與「媽祖在人間」，不過2人演出的並非同一單元，而飾演媽祖化身的韓菲則分享與戲結緣過程。韓菲初期以歌手身分出道，遺傳自父母的顏值與好歌喉，憑藉亮眼外型與好歌喉累積人氣，但演藝之路並非一路順遂，曾因網路上的批評感到受傷，甚至一度過度節食控制體重，導致健康受到影響。她透露，家中一直有拜媽祖的習慣，當時遇到煩惱時，總會在拜拜時向媽祖訴說心事，也會透過線上求籤尋求心靈慰藉。

沒想到後來不僅接到「媽祖在人間」的演出邀約，還有機會創作主題曲，將自己的心境寫進歌曲裡。韓菲感性表示：「我覺得就是一個緣分，透過劇裡面角色的故事，也有溫暖到我。」拍攝期間，她也特地前往浩天宮向媽祖祈求、抽籤，當時抽到不錯的籤，讓她對未來更有信心。

被問到演出後是否感覺運勢變好，韓菲笑說：「有覺得飾演完這部劇之後，一切都有在慢慢往越來越好的路上走，也很感謝媽祖娘娘讓我有這個機會。」這次演出不僅讓她體會角色帶來的溫暖，也成為一段與信仰深刻連結的特別經歷。