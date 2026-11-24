劉嘉玲(右圖左)曾獲林青霞(右圖右)贈送純金打造的金馬獎。(取材自劉嘉玲微博、Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 劉嘉玲在第63屆金馬獎頒獎台上重提往事，分享林青霞曾送她純金金馬獎與祝福卡片的暖心情誼，也勉勵入圍者努力終會被看見。

香港影后劉嘉玲 22日出席第63屆金馬獎頒獎典禮，擔任最佳女主角頒獎嘉賓。她在台上公布得獎者前，意外分享一段珍藏多年的往事，透露曾獲「東方不敗」林青霞 親手送上一座純金打造的金馬獎，還附上親筆祝福卡片。

劉嘉玲在台上透露，自己過去曾3度入圍金馬獎，卻始終未能抱回正式獎座，但林青霞早已用另一種方式給予她肯定。她回憶，林青霞曾對她說：「金馬獎不頒給你，我頒給你。」這句話讓她深受感動，也成為多年來一直珍藏在心中的回憶。

劉嘉玲早在2011年9月3日就曾在微博 曬出這座純金金馬獎的照片，透露自己是在同年12月8日於上海收到這份禮物。她當時感性寫下：「那一年12月8號，上海，林青霞和宗師頒贈了這個獎給我，感動非常！在我心中，你是菩薩，永遠在我心靈上給予支持和鼓勵，能夠在我的生命中與你相遇，何其幸運。謝謝你我尊敬的東方不敗！人美心更美，向你學習。」

照片中還可看到林青霞親筆寫下的卡片，內容寫著：「嘉玲：生日快樂！頒給你一個真正的金馬獎。在觀眾的心目中，你早已擁有了金馬獎！」字句充滿鼓勵，也道出林青霞對劉嘉玲演技與表現的肯定。

劉嘉玲近日再度提起這段往事，也感性表示林青霞一直在心靈上給予她支持與鼓勵，這份情誼讓她格外珍惜。她也藉機為本屆入圍最佳女主角的演員打氣，認為得獎確實需要一點運氣，但只要持續認真演好每個角色，努力終究會被看見。