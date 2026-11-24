王陽明新片裸背刺青入鏡 屁股「有特色」保證沒修圖
王陽明在《高寮大劫》演監獄囚犯，裸身洗澡戲與背部刺青全為真實呈現，劇組也以完善防護與順拍方式協助演員投入演出。
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王陽明在《高寮大劫》演監獄囚犯，裸身洗澡戲與背部刺青全為真實呈現，劇組也以完善防護與順拍方式協助演員投入演出。
台灣演員王陽明在電影「高寮大劫」飾演監獄囚犯，片中安排裸身洗澡戲，王陽明更有背部全裸入鏡，一窺他健美身材還有身上的完整刺青。他透露，自己全身都是彩色刺青，電影中看到的都是真實刺青，沒有經過修圖或特別處理，笑說：「大家的屁股都有自己的個性、自己的特色，該長怎樣就怎樣。」
該片集結陳以文、王陽明、高捷、李宗霖、金士傑、鄭人碩、喜翔、柯淑勤、小薰（黃瀞怡）等演員。談到拍攝裸露戲的準備，陳以文表示，劇組有安排妥善的防護措施，演員先穿著衣服走戲，熟悉拍攝動線與角度，正式拍攝前才各自回到帳篷準備，劇組還特別訂製防護用品，避免拍攝時走光，也讓演員能安心工作。
王陽明表示，拍攝期間大家都已經相當忙碌，沒有特別為裸露戲另外安排減重或健身計畫，都是維持平常運動習慣，以自然狀態上陣。他也認為，這樣的呈現反而更貼近真實，不需要刻意追求完美身材。此外，導演為了讓演員更能延續情緒，特別安排部分場次依照劇情順序拍攝，這也是王陽明過去較少遇到的拍攝方式。他認為，這樣的安排對演員幫助很大，隨著故事推進，所有人的情緒也逐漸累積，讓後半段的衝突更有張力。
他在電影《高寮大劫》中飾演監獄囚犯，安排有裸身洗澡戲與背部全裸入鏡，身上的彩色刺青也完整呈現，且他強調全部都是真實刺青，沒有修圖處理。 陳以文表示，劇組先讓演員穿著衣服走戲，熟悉動線與角度，正式拍攝前再回帳篷準備，並訂製防護用品，盡量避免走光，讓大家能安心完成拍攝。 他說拍片期間大家都很忙，沒有特別為裸露戲減重或加強訓練，只維持平常運動習慣，自然上陣；而部分場次順劇情拍攝，也讓演員更能累積情緒，增加後段衝突張力。
精華 FAQ
他在電影《高寮大劫》中飾演監獄囚犯，安排有裸身洗澡戲與背部全裸入鏡，身上的彩色刺青也完整呈現，且他強調全部都是真實刺青，沒有修圖處理。
陳以文表示，劇組先讓演員穿著衣服走戲，熟悉動線與角度，正式拍攝前再回帳篷準備，並訂製防護用品，盡量避免走光，讓大家能安心完成拍攝。
他說拍片期間大家都很忙，沒有特別為裸露戲減重或加強訓練，只維持平常運動習慣，自然上陣；而部分場次順劇情拍攝，也讓演員更能累積情緒，增加後段衝突張力。
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