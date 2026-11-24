王陽明分享拍攝「高寮大劫」趣事。(圖／華映娛樂提供)

AI摘要 文章摘要整理： 王陽明在《高寮大劫》演監獄囚犯，裸身洗澡戲與背部刺青全為真實呈現，劇組也以完善防護與順拍方式協助演員投入演出。

台灣演員王陽明在電影「高寮大劫」飾演監獄囚犯，片中安排裸身洗澡戲，王陽明更有背部全裸入鏡，一窺他健美身材還有身上的完整刺青。他透露，自己全身都是彩色刺青，電影中看到的都是真實刺青，沒有經過修圖或特別處理，笑說：「大家的屁股都有自己的個性、自己的特色，該長怎樣就怎樣。」

該片集結陳以文、王陽明、高捷、李宗霖、金士傑、鄭人碩、喜翔、柯淑勤、小薰（黃瀞怡）等演員。談到拍攝裸露戲的準備，陳以文表示，劇組有安排妥善的防護措施，演員先穿著衣服走戲，熟悉拍攝動線與角度，正式拍攝前才各自回到帳篷準備，劇組還特別訂製防護用品，避免拍攝時走光，也讓演員能安心工作。

王陽明表示，拍攝期間大家都已經相當忙碌，沒有特別為裸露戲另外安排減重或健身計畫，都是維持平常運動習慣，以自然狀態上陣。他也認為，這樣的呈現反而更貼近真實，不需要刻意追求完美身材。此外，導演為了讓演員更能延續情緒，特別安排部分場次依照劇情順序拍攝，這也是王陽明過去較少遇到的拍攝方式。他認為，這樣的安排對演員幫助很大，隨著故事推進，所有人的情緒也逐漸累積，讓後半段的衝突更有張力。