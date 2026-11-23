修杰楷（左）和賈靜雯曬恩愛。(圖／修Time提供)

AI摘要 文章摘要整理： 修杰楷被爆曾在酒吧與一名當時仍有婚姻關係的女星妻子互動親暱，賈靜雯則表示自己早已知情，認為丈夫只是紳士送友人回家，並質疑報導動機。

台灣女星賈靜雯與修杰楷 結婚11年，夫妻感情向來受到關注，根據「鏡週刊」報導，兩人最近似乎出現一些變化，加上修杰楷過去曾在酒吧與一名當時仍有婚姻關係的女星妻子互動親暱，甚至被目擊兩人一同搭計程車離開，引發外界議論。對此，賈靜雯回應，強調自己早已了解當晚情況，並表示丈夫只是紳士地送友人回家，對於多年舊事再被翻出，也忍不住質疑消息來源的動機。

根據「鏡週刊」報導，修杰楷過去曾與一群男星好友相約喝酒，當晚賈靜雯人在中國大陸拍戲。有目擊者聲稱，在酒吧聚會期間，看見修杰楷與一名男星的妻子互動親密，兩人甚至出現勾手舉動，之後還單獨搭乘計程車離開，讓目擊者質疑雙方既然都有家庭，是否應該更加注意分寸。

報導指出，該名女子在台北社交圈具有一定知名度，過去以名媛形象受到關注，近期已宣布離婚。由於修杰楷與對方的孩子就讀同一所私立學校，平時也可能在孩子聚會及健身團體活動中碰面，因此並非完全陌生的關係。

針對相關傳聞，賈靜雯表示，自己對當年的情況相當清楚，並替丈夫澄清：「只要了解我先生的人都知道，他的生命是以家庭為出發的照顧者。」她也說，這是多年前少見的夜晚聚會，當時發生的情況她都了解，包括修杰楷紳士地送友人回家一事，自己也知情。

對於多年以前的事件如今再度被提起，賈靜雯坦言感到意外，並反問：「消息來源背後動機為何？」至於是否認識這名女子，她則表示：「沒有太多交集，但幾次聚會都跟孩子們一起。很正常。」對於外界揣測，賈靜雯選擇直接回應，也強調自己對丈夫當晚的行為並不陌生。