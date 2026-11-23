張震(左起)、李安、江𤒹生在慶功宴上相談甚歡。（華映提供）

AI摘要 文章摘要整理： 江𤒹生以《我們不是什麼》拿下第63屆金馬獎最佳男配角，慶功宴上獲張震、李安與李屏賓鼓勵，並主動表示希望未來能在金馬舞台表演。

香港男團MIRROR成員江𤒹生（AK）以電影「我們不是什麼」中飾演底層邊緣同志 青年「暉仔」一角，奪下第63屆金馬獎最佳男配角。慶功宴上，金馬主席張震 、導演李安 及攝影大師李屏賓（賓哥）都特別給予鼓勵，AK更自薦希望未來有機會登上金馬頒獎典禮表演，展現唱跳實力。

張震表示，看完電影再見到AK本人，幾乎認不出來，因為他在片中呈現憤怒、邊緣的模樣，和當天出席金馬獎時帥氣的模樣反差極大，讓他看到AK上台時忍不住嚇了一跳。

李安導演也鼓勵AK繼續多多演戲，還關心他拍戲會不會累。AK笑說，自己原本就是唱跳歌手，平時體力訓練充足，因此應付演戲並沒有問題。

談到未來是否有機會參與金馬典禮演出，AK也主動毛遂自薦，表示很希望有一天能站上金馬舞台表演。李屏賓則笑說，大家可以多多展現自己的才華，讓金馬執委會看見，自然就會有更多邀請機會。

AK對於能與張震、李安及李屏賓交流相當興奮，直呼三人一起給予祝福，還能坐下來聊天，對自己而言簡直像夢想成真。他也表示，這次得獎是很大的鼓勵，未來會繼續努力，在演員與歌手身分上持續挑戰自己。

張震(左起)、李安、江𤒹生、李屏賓一起現身慶功宴。（華映提供）