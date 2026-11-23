徐亨宣布擔任新戲導演。(取材自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 徐亨歷經破產、債務與腦瘤等多重打擊，仍未放棄演藝路，近日更宣布跨足導演籌拍新戲，盼趁還活著全力拚出最後一戰。

台灣藝人徐亨當年曾憑8點檔「意難忘」拿下金鐘男配角獎。不過，14年前因投資失利，慘賠逾10億元(台幣，下同)，最終破產 並背負2億元債務，近年來又傳出腦中長出約3公分腫瘤 ，引發水腦症，去年他感嘆長期沒戲拍，人生陷入低谷，今年2月他轉戰直播圈，但仍未放棄演藝事業，近日透過臉書無預警宣布跨足導演，公開籌備中的新作品「神機廟探」。

徐亨近年接連遭逢人生打擊，去年11月曾在臉書吐露生活困境，坦言經歷破產、生病、離婚時淨身出戶及母親過世等難關，更感慨：「人生所有最坎坷的事都被我碰到了。」事實上，徐亨過去曾成立過影視公司製作網路節目，但因經營不善慘賠上億，2012年5月宣布破產。

儘管人生經歷坎坷，徐亨從未放棄過演藝事業，透過臉書分享新戲籌備進度，透露「神機廟探」劇中所有人物的服裝造型已經確定，接下來將開始洽談演員人選。不過，從前期籌備到正式拍攝，還有許多重要工作及關卡需要逐步完成，他也坦言並不容易。

徐亨表示，演藝工作是自己的終身職業，不想一直空等、浪費生命，「我想用還活著的時間，奮力地最後一戰！」他感性寫下：「不是有結果才去做，是要做了才會有結果！」更直言知道這條路很難，但只能為自己加油，並期盼一切順利。