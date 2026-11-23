日星福士蒼汰頒獎台上慘摔 竟成意外金馬亮點
第63屆金馬獎亮點不只在得獎名單，福士蒼汰頒獎時意外跌倒卻仍帥氣化解，謝盈萱、劉嘉玲與柯煒林的表現也成話題。
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第63屆金馬獎亮點不只在得獎名單，福士蒼汰頒獎時意外跌倒卻仍帥氣化解，謝盈萱、劉嘉玲與柯煒林的表現也成話題。
第63屆金馬獎頒獎典禮圓滿落幕，星光熠熠的頒獎陣容與舞台驚喜接連登場，從日本男神福士蒼汰意外跌倒，到劉嘉玲頒獎隔空放閃梁朝偉，為典禮掀起一波波高潮。
謝盈萱與日本男神福士蒼汰擔任頒獎嘉賓，負責揭曉「最佳新演員」及「最佳動作設計」2項大獎。謝盈萱一登台便變身翻譯，幽默與福士蒼汰互動。當謝盈萱提到最想挑戰女打仔時，福士蒼汰想要接招卻在一記飛踢後突然滑倒，當場慘跌，所幸他隨即以帥氣起身，擺出姿勢化解放送事故。
福士蒼汰因韓劇「愛情怎麼翻譯？」受台灣觀眾歡迎，他有合氣道底子，在台灣電影「花臉貓：修羅道」飾演武術高強的角色。謝盈萱說自己在電影「狂忘警探」演的就是翻譯，所以當場也扮演起翻譯，以日文對福士蒼汰提問，互動有趣。
當謝盈萱說自己想演女打仔時，福士蒼汰就當眾比畫，結果183公分大長腿一踢出當場滑倒，他馬上決定改成另一個動作想彈跳起身，又是摔倒在地，但依舊露出燦爛笑容化解尷尬。反應滿分的謝盈萱也立刻補上一句「這也是另外一種戲路啊」，要眾人給予掌聲鼓勵，福士蒼汰也連連用中文道謝。
畫面曝光後，吸引超過10萬網友朝聖，紛紛表示，「超尷尬~但他好帥」、「不管怎樣怎麼跌怎麼帥」、「跌倒也能這麼帥就只有他了」、「肯定是因為沒變身」。
重量級頒獎嘉賓還有劉嘉玲，她笑稱自己沒有拿過金馬獎，但「家裡那位」拿過三座，而且說全都歸她，加上林青霞過去曾說自己頒獎給她，所以她也算是擁有金馬獎了。
今年首次主持金馬盛會的柯煒林，努力在有限的時間內矯正國語發音。他的港式國語比起過去已經有明顯的進步，但部分觀眾還是認為沒有字幕輔助聽不懂，只能肯定他誠意十足。
他與謝盈萱一起頒發獎項時，原本想做飛踢動作示範，卻不慎滑倒摔在台上；雖然連續兩次失誤，但他立刻起身微笑，反而成為全場焦點。 謝盈萱一上台就化身翻譯，改用日文與福士蒼汰互動，還接話表示自己想演女打仔，成功帶動現場氣氛，也幫忙化解對方跌倒的尷尬。 文章也提到劉嘉玲以幽默方式談到梁朝偉與金馬獎的關係，柯煒林則是首次主持金馬盛會，雖然國語發音仍有進步空間，但誠意獲得肯定。
精華 FAQ
他與謝盈萱一起頒發獎項時，原本想做飛踢動作示範，卻不慎滑倒摔在台上；雖然連續兩次失誤，但他立刻起身微笑，反而成為全場焦點。
謝盈萱一上台就化身翻譯，改用日文與福士蒼汰互動，還接話表示自己想演女打仔，成功帶動現場氣氛，也幫忙化解對方跌倒的尷尬。
文章也提到劉嘉玲以幽默方式談到梁朝偉與金馬獎的關係，柯煒林則是首次主持金馬盛會，雖然國語發音仍有進步空間，但誠意獲得肯定。
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