福士蒼汰(右)和謝盈萱過招時意外跌倒。(圖／金馬執委會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 第63屆金馬獎亮點不只在得獎名單，福士蒼汰頒獎時意外跌倒卻仍帥氣化解，謝盈萱、劉嘉玲與柯煒林的表現也成話題。

第63屆金馬獎頒獎典禮圓滿落幕，星光熠熠的頒獎陣容與舞台驚喜接連登場，從日本 男神福士蒼汰意外跌倒，到劉嘉玲 頒獎隔空放閃梁朝偉 ，為典禮掀起一波波高潮。

謝盈萱與日本男神福士蒼汰擔任頒獎嘉賓，負責揭曉「最佳新演員」及「最佳動作設計」2項大獎。謝盈萱一登台便變身翻譯，幽默與福士蒼汰互動。當謝盈萱提到最想挑戰女打仔時，福士蒼汰想要接招卻在一記飛踢後突然滑倒，當場慘跌，所幸他隨即以帥氣起身，擺出姿勢化解放送事故。

福士蒼汰因韓劇「愛情怎麼翻譯？」受台灣觀眾歡迎，他有合氣道底子，在台灣電影「花臉貓：修羅道」飾演武術高強的角色。謝盈萱說自己在電影「狂忘警探」演的就是翻譯，所以當場也扮演起翻譯，以日文對福士蒼汰提問，互動有趣。

當謝盈萱說自己想演女打仔時，福士蒼汰就當眾比畫，結果183公分大長腿一踢出當場滑倒，他馬上決定改成另一個動作想彈跳起身，又是摔倒在地，但依舊露出燦爛笑容化解尷尬。反應滿分的謝盈萱也立刻補上一句「這也是另外一種戲路啊」，要眾人給予掌聲鼓勵，福士蒼汰也連連用中文道謝。

畫面曝光後，吸引超過10萬網友朝聖，紛紛表示，「超尷尬~但他好帥」、「不管怎樣怎麼跌怎麼帥」、「跌倒也能這麼帥就只有他了」、「肯定是因為沒變身」。

重量級頒獎嘉賓還有劉嘉玲，她笑稱自己沒有拿過金馬獎，但「家裡那位」拿過三座，而且說全都歸她，加上林青霞過去曾說自己頒獎給她，所以她也算是擁有金馬獎了。

今年首次主持金馬盛會的柯煒林，努力在有限的時間內矯正國語發音。他的港式國語比起過去已經有明顯的進步，但部分觀眾還是認為沒有字幕輔助聽不懂，只能肯定他誠意十足。

劉嘉玲自帶強大氣場。(圖／金馬執委會提供)