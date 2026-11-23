言承旭驚傳在巡演中斷腿。(圖／相信音樂提供)

AI摘要 文章摘要整理： 言承旭在上海巡演中疑因衣服過長摔倒，引發腿斷住院傳聞，但他隔天仍照常登台演出，實際傷勢待進一步說明。

言承旭驚傳腿斷？他跟五月天 阿信、吳建豪、周渝民，20日起在上海連辦3場「F✦FOREVER恆星之城」巡演，由於第二場走樓梯時不慎摔跤，且露出痛苦萬分的神情，讓粉絲相當擔憂。

言承旭當晚要走上繞場花車小舞台時，疑似因大衣下擺過長，不慎踩到衣服跌倒。從網路流傳的影片可見，他跌倒時及時伸手支撐，右手撐地並扶住欄杆，隨後迅速起身，繼續完成演出。不過，他起身後不時甩動、按壓手部，臉上也露出痛苦神情，疑似強忍不適繼續表演，讓台下歌迷看得相當心疼。

相關畫面在微博流傳後，陸續出現言承旭腿部骨折、扭傷，甚至演出結束後住院治療等傳聞。由於他當時看起來相當疼痛，粉絲紛紛擔心傷勢是否嚴重，以及會不會影響後續演唱會。

不過，22日上海第三場演唱會照常舉行，言承旭也如期現身舞台，與阿信、周渝民及吳建豪正常互動，演出並未因前一晚的意外受到影響，粉絲總算稍微放心。

巧合的是，有歌迷發現，阿信去年在上海演出時，也曾穿著粉紅色大衣意外跌落舞台，如今言承旭同樣在上海場發生摔倒意外，讓不少人聯想到阿信當時的經歷，並關注舞台服裝是否影響表演安全。

「F✦FOREVER恆星之城」巡演接下來將於28日移師台北大巨蛋。言承旭雖然發生摔倒意外，但目前仍照常參與演出，至於實際傷勢如何，仍有待本人或主辦單位進一步說明。

言承旭(下)在巡演中不慎摔倒。(取材自微博)