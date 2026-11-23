言承旭上海巡演慘摔驚傳「腿斷住院」 隔天還登台
言承旭在上海巡演中疑因衣服過長摔倒，引發腿斷住院傳聞，但他隔天仍照常登台演出，實際傷勢待進一步說明。
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言承旭在上海巡演中疑因衣服過長摔倒，引發腿斷住院傳聞，但他隔天仍照常登台演出，實際傷勢待進一步說明。
言承旭驚傳腿斷？他跟五月天阿信、吳建豪、周渝民，20日起在上海連辦3場「F✦FOREVER恆星之城」巡演，由於第二場走樓梯時不慎摔跤，且露出痛苦萬分的神情，讓粉絲相當擔憂。
言承旭當晚要走上繞場花車小舞台時，疑似因大衣下擺過長，不慎踩到衣服跌倒。從網路流傳的影片可見，他跌倒時及時伸手支撐，右手撐地並扶住欄杆，隨後迅速起身，繼續完成演出。不過，他起身後不時甩動、按壓手部，臉上也露出痛苦神情，疑似強忍不適繼續表演，讓台下歌迷看得相當心疼。
相關畫面在微博流傳後，陸續出現言承旭腿部骨折、扭傷，甚至演出結束後住院治療等傳聞。由於他當時看起來相當疼痛，粉絲紛紛擔心傷勢是否嚴重，以及會不會影響後續演唱會。
不過，22日上海第三場演唱會照常舉行，言承旭也如期現身舞台，與阿信、周渝民及吳建豪正常互動，演出並未因前一晚的意外受到影響，粉絲總算稍微放心。
巧合的是，有歌迷發現，阿信去年在上海演出時，也曾穿著粉紅色大衣意外跌落舞台，如今言承旭同樣在上海場發生摔倒意外，讓不少人聯想到阿信當時的經歷，並關注舞台服裝是否影響表演安全。
「F✦FOREVER恆星之城」巡演接下來將於28日移師台北大巨蛋。言承旭雖然發生摔倒意外，但目前仍照常參與演出，至於實際傷勢如何，仍有待本人或主辦單位進一步說明。
內文指出，他在第二場演出走上繞場花車小舞台時，疑似因大衣下擺過長，不慎踩到自己的衣服而跌倒，當下右手撐地並扶住欄杆後迅速起身。 因為跌倒後他臉上明顯露出痛苦神情，起身後又不時甩動、按壓手部，讓粉絲擔心傷勢嚴重，微博上因此流傳骨折、扭傷甚至住院治療等說法。 22日上海第三場演唱會仍照常舉行，言承旭也如期現身與其他成員互動，顯示演出未受影響；接下來巡演將於28日移師台北大巨蛋。
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內文指出，他在第二場演出走上繞場花車小舞台時，疑似因大衣下擺過長，不慎踩到自己的衣服而跌倒，當下右手撐地並扶住欄杆後迅速起身。
因為跌倒後他臉上明顯露出痛苦神情，起身後又不時甩動、按壓手部，讓粉絲擔心傷勢嚴重，微博上因此流傳骨折、扭傷甚至住院治療等說法。
22日上海第三場演唱會仍照常舉行，言承旭也如期現身與其他成員互動，顯示演出未受影響；接下來巡演將於28日移師台北大巨蛋。
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