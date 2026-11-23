第63屆金馬獎最佳原著劇本由電影「善男信女」編導楊兩全(右)與編劇火車(左)獲得。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 《善男信女》在第63屆金馬獎奪下最佳劇情片與最佳原著劇本，監製莊麗珍與導演楊兩全感謝團隊並呼籲觀眾進戲院支持香港電影。

香港 電影「善男信女」奪得第63屆金馬獎最佳劇情片，這也是當晚壓軸大獎。監製莊麗珍與導演楊兩全共同喊話，邀請觀眾進戲院看電影。

「善男信女」今年一舉入圍金馬獎9項大獎，除最佳劇情片外，楊兩全與編劇火車也以此片獲得最佳原著劇本。

楊兩全說，「最佳劇情片」獎項對他來說很重，但他覺得可以拿起來，因為團隊全部人都真的很棒，希望大家都能進電影院 看電影，電影需要觀眾。

莊麗珍說，她做一輩子電影，終於有一天站在這個舞台上，很興奮。她謝謝香港「首部劇情電影計畫」，沒有這個計畫就沒有這部電影。這年代宣傳與發行比拍攝電影還困難，她很感謝發行與宣傳公司，每天都在想辦法怎麼樣將觀眾帶進戲院，「這部電影已經在台灣上映，希望給一個機會。」

第63屆金馬獎香港影片及藝人勇奪六個獎項，成為眾多港媒的娛樂新聞頭條，一些社交媒體也出現了不少讚譽，有人呼籲港人支持演員，多進電影院看戲，支持香港電影發展。

綜合各方報導，在這次金馬獎中，香港方面奪得最佳劇情短片、最佳男配角、最佳原著劇本、最佳紀錄片獎、最佳女主角及最佳劇情片，分別來自「善男信女」、「第四幕」和「我們不是什麼」等片。

對於袁澧林憑著「第四幕」獲得最佳女主角，不少人在社交媒體臉書等加以稱讚，並奔向走告，其中有人表示「大家支持演員的方式，就是多多進戲院！支持電影」；也有人大讚「香港又得到多一匹金馬」。社交平台也有不少有關「善男信女」獲得最佳原著劇本、最佳劇情片大獎的消息。