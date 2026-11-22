出道31年的舒淇名聲享譽國際。（本報系聯合報金馬獎採訪團隊／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 第63屆金馬獎引發中國網友翻牆關注，舒淇獲獎與香港電影人表現亮眼，再次凸顯金馬在藝術性、包容度上被視為優於金雞。

第63屆金馬獎22日晚間落幕，儘管中國官方封殺金馬獎已進入第八年，相關得獎消息仍在中國社群平台引發討論。今年舒淇 獲得最佳新導演，吸引中國網友留言祝賀。有中國網友感嘆：「當我們認為華語電影已經走向最後的時刻，還好還有金馬獎」，也有人肯定金馬獎的評選包容度，認為中國金雞獎在藝術性上仍有差距。

今年金馬獎有多名香港 電影人入圍及獲獎。最佳女主角五名入圍者中，有三名香港演員，最後由袁澧林以「第四幕」奪得影后；香港電影「善男信女」拿下最佳劇情片，香港演員江𤒹生則以「我們不是什麼」獲得最佳男配角，頒獎典禮也由香港演員柯煒林主持。中國演員梁翠珊則以「女孩不平凡」入圍最佳女主角。

事實上，22日晚不少中國網友照「慣例」地「翻牆」觀看金馬直播，並同步在網上討論。有中國網友認為，金馬獎的獎項權威，一部分來自評選的包容度，金雞獎則仍擺脫不了「主旋律與政治正確（例如要拿「龍標」，即中國國家電影局核發的「電影公映許可證」片頭標識）的要求」。有人直言，「在中國發展確實得看金雞，但金雞藝術性太差，再給他10年也好不起來」，難跟金馬比。

另有網友稱，金馬獎是華語電影「含金量」最高（最有深度）的頒獎典禮，也有人表示「我只認只看金馬金鐘」，認為金馬獎是最公平、公正，也最好看的電影頒獎典禮。還有網友認為，台灣在社會現實及生活情感題材方面有許多值得中國學習之處，希望兩岸三地團結合作，再創華語電影輝煌。

在個人獎項，舒淇憑藉半自傳劇情長片「女孩」挑戰自編自導，奪得最佳新導演獎。她上台後表示，想與其他入圍者分享獲獎喜悅，並感謝監製葉如芬的支持，讓自己能義無反顧地完成電影。她透露，「女孩」是自己答應侯孝賢要完成的作品，「沒有侯孝賢，就沒有我」。

有中國網友在小紅書看到舒淇獲獎消息後說，「這是最近的嗎？居然微博沒刷到。」有網友回覆，「肯定刷不到的，因為金馬被中國封殺了。」也有網友感嘆，「當我們認為華語電影已經走向最後的時刻，還好還有金馬獎」。另有網友討論中國電影人參加金馬獎或面臨的壓力，認為港台藝人參加金馬獎後仍能在中國發展，但中國藝人若參加或面臨輿論批評，甚至影響演藝工作。

2018年金馬獎，紀錄片導演傅榆獲得最佳紀錄片獎時表示，希望有一天台灣能被當成一個真正獨立的個體看待。這番得獎感言當時引發兩岸爭議，中國電影界此後參與金馬獎的情況也受到關注。

第四幕／袁澧林（左）獲得第63屆金馬獎最佳女主角獎與雙囍／劉冠廷（右）獲得第63屆金馬獎最佳男主角獎。（記者蘇健忠／攝影）