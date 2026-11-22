袁澧林以「第四幕」拿下金馬影后。（記者沈昱嘉／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 袁澧林憑《第四幕》首奪金馬影后，分享頒獎後情緒失控、家人到場支持與演藝心路，也強調不急漲片酬，盼以角色與代言拓展工作。她最後更向盧廣仲喊話，希望獲邀拍MV。

香港 女星袁澧林以電影「第四幕」奪下首座金馬影后，回憶起從頒獎人劉嘉玲 手中接過獎座並走下台的過程，她坦言一走到後台眼前就是黑的，當時手一直在抖，甚至站在原地5秒鐘沒有動，周圍都是工作人員在關心她「妳可以嗎？」並引導她往前走。

袁澧林笑稱，在台上暴哭時其實沒有很多眼淚，反而是不斷發出「嗚嗚」的聲音，腦袋一片混亂，看著台下只看到很多雙腳。至於在後台是否有與劉嘉玲多聊幾句，她表示當時頭暈目眩就沒有再遇到了，只在台上對她說了一聲「感謝妳」。

她也透露，兩人在香港的活動場合偶爾會見到，過去曾受邀參加一場電影人聚會，當時許多新一代演員都去了劉嘉玲用來舉辦宴會的住所。

談及老闆古天樂，袁澧林直說對方有傳語音訊息恭喜她，她也分享對方的反差魅力，表示對方私下是「冷面笑匠」，雖然不常笑，但其實是「鐵漢柔情」，只是平時不太會表現出溫暖的一面，「如果他有一天突然關心你，你反而會害怕，會想說他怎麼會這樣？」

被問到家人是否到場支持，她透露爸爸和姐姐都有來到現場，但沒有在台上公開感謝爸爸，是因為爸爸很可愛、最近有「容貌焦慮」，擔心鏡頭拍到他會覺得自己不好看。

談到片中角色為演藝事業努力的過程，是否與自己剛出道的經歷相似？袁澧林表示，過去確實也曾錯過一些好機會，或經歷過很努力卻沒有選上的時期，但她認為這不能怪罪於機遇，而是當時自己的努力或能力還不夠。

近年參與台灣影視作品後，袁澧林在台灣累積了不少粉絲，先前出席金馬影展映後活動時更是大排長龍。對此她驚訝地說，原本以為大家不認識她，看到粉絲們熱情拍照讓她有點嚇到，至今仍難以置信在語言有些許差異、距離又這麼遠的地方，會有這麼多觀眾喜歡她。

而今年港星柯煒林街金馬主持棒獲得讚賞，未來是否有機會接下金馬主持棒，袁澧林連忙表示自己其實有嚴重的「舞台恐懼症」，但只要給她一個紮實的角色，她就可以躲在角色裡完全投入。

而若要以本人的身分站在台上主持，她完全沒辦法，除非把「主持人」當成一個角色來演，並提前給她完整的角色資料做準備。

最後，問起袁澧林在得獎後是否漲片酬，她展現體貼劇組的一面，直言現在影視環境艱難，大家都在共體時艱，雖然電影工作者都值得好的報酬，但如果自己拿了更大一份片酬，可能會壓縮到其他工作人員的預算與權益，「這個是一個倫理問題」。

不過她也幽默補充，片酬雖然不急著漲，但歡迎各大廣告商、銀行或保險公司快來找她代言，「這可能就是我賺錢的時候了」。最後，身為盧廣仲忠實粉絲的袁澧林，日前喊話想拍盧廣仲的MV，如今得到金馬影后，她也許願向偶像喊話：「快找我拍MV！」