舒淇慶功宴上開心與獎座合影。（記者王聰賢／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舒淇憑首部自編自導作品《女孩》拿下金馬新導演獎，感性談及童年家庭創傷與創作歷程，也透露已著手第二部電影劇本，未來將以執導為主。

舒淇 以首部自編自導的作品「女孩」奪下金馬新導演獎，這也是她首度以導演身分奪下金馬獎，意義非凡。暌違多年再度站上金馬舞台，這次身分從演員變成導演，舒淇坦言上台前心情相當澎湃、驚喜，甚至擔心自己會當場哭花臉。

她坦言，在台上看到舞台提示「倒數90秒、50秒、10秒」時，她緊張到急著把感言講完，事後笑稱：「演員跟導演是兩個不同的個體，沒辦法拿來比較，但努力做出成績單、拿到100分的那種雀躍心情是一樣的。」

談到從李安 與奉俊昊兩位名導手中接下獎座，舒淇直呼這對她而言是「非常夢幻的時刻」，下台後腦海仍不斷回想那個畫面，期許自己能朝兩位前輩的方向繼續努力前進。她也趁機在後台補充感謝所有台前幕後的工作人員，笑說自己在台上太激動，已經不記得自己到底有沒有謝到大家。

此外，本屆首次接下金馬主席的張震 ，是舒淇多年好友，被問起惜別酒會時兩人的互動，她笑稱張震在現場只急著喊「快點來拍照」，並謙虛表示：「我覺得我人緣還不錯，大家都很替我開心。」

而談起侯孝賢導演，舒淇透露，早在拍攝「刺客聶隱娘」之前，對方就曾預言她未來會走上導演這條路，當時她還以為侯導只是在開玩笑。

也因此，典禮前半段「女孩」遲遲未開胡，讓舒淇一度非常害怕，因為她極度渴望能在台灣金馬獎上畫下完美句點，親手把這一切曾經的承諾與恩情在台上做個了結，就像是「在台上跟侯導告白」。

至於「女孩」的創作歷程，舒淇透露劇本經過多年推翻重組，如今電影內容其實只有約30%是她自己的親身經歷，「這個『女孩』不只代表我自己，她可能代表我母親，也代表所有曾經是女孩的人。」

走過電影「女孩」片中的童年，如今能笑著談論過往，舒淇認為「熬過了，一切都會很美好」，她也希望以自身為例，鼓勵正處於低潮或掙扎中的年輕人與受傷的孩子們，都能熬過悲觀、勇敢面對未知的人生。

舒淇也感性表示，正是因為小時候在這樣的家庭環境下成長，才造就了「女孩」這部電影的誕生。她更在現場大爆家庭趣事，透露回家時姪女跟她告狀，說上周爸爸喝醉酒又跟媽媽打起來，母親甚至把父親的T恤都抓破了！

原本想在台上分享這段插曲卻因時間不夠作罷，舒淇笑著說：「最開心的一件事，就是他們一直這樣打來打去、罵來罵去的，代表他們到現在身體都還健健康康的，蠻好的！」

談及下一步計畫，舒淇表示目前已經在構思第二部電影劇本，架構已大致完成，內容將聚焦在跟自己現在同個年齡層的女生們的困境有關。不過她明確表示，下一部作品將以專心執導為主，「盡量不要自導自演了」。

剛滿50歲的舒淇完全看不出真實年齡，甚至曾被網友大讚與白小櫻、林品彤同框宛如「姊姊」。對此她笑說自己心境比較幼稚，跟年輕人在一起就會變得更年輕，但隨即自嘲在戲路上已經受到年齡限制：「現在接的戲不是媽媽就是阿姨，差一點點就可以演外婆、演阿嬤了！我媽有個朋友48歲就當阿嬤了呢！」

對於未來的演戲規劃，舒淇表示現在心境更輕鬆、步調放慢，挑劇本只看合作對象以及角色「好不好玩」。被問到有沒有一直想演卻沒接到的角色？她眼睛一亮直言想演「變態殺人狂」，渴望挑戰內心極度陰暗、人性扭曲的心理戲。

眾人起哄她可以自己寫劇本自己演，她也爽快答應「可以、可以！」至於被問到是否有興趣角逐下一屆「龐德女郎」？她則幽默自嘲：「我們還是有一點自知之明的！」

最後被問到老公馮德倫是否有給予鼓勵或特別的祝福，舒淇甜笑表示老公傳了「Good luck（祝好運）」與「Congratulations（恭喜）」。媒體打趣問家裡是否有足夠空間擺放新獎座，舒淇笑著回應：「他（馮德倫）真的是開玩笑的啦！雖然這個獎座很重，但它佔的位置不多，家裡還是清得出來的！」

舒淇拿下金馬獎最佳新導演獎。（記者王聰賢／攝影）