馬來西亞印度裔演員南達古博爾以「沙央」獲得最佳新演員。（聯合報金馬獎採訪團隊／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南達古博爾憑《沙央》中的聾啞少年阿杰奪金馬最佳新演員，成為首位獲金馬肯定的印度裔演員，並將榮耀獻給無法發聲的人。

26歲馬來西亞印度 裔演員南達古博爾（Nandagopall Mohan）憑電影「沙央」中聾啞少年阿杰一角，擊敗白小櫻、何曼希、王宣靜、王傑登，奪下最佳新演員，成為首位獲得金馬獎肯定的印度裔演員。他在片中沒有太多言語，全憑宛如儀式般的濕婆舞蹈及強烈肢體語言詮釋角色，充滿力量的表演深深打動評審。

南達古博爾得獎時難掩激動，感性向一路支持他的家人、精神導師及劇組夥伴致謝。他表示，能夠透過這部電影與大家分享阿杰的故事，對自己而言是非常珍貴的經驗，也特別感謝給他演出機會的角色「阿杰」，讓他有機會透過表演傳遞不一樣的生命故事。

他最後將獎項獻給世界上所有像阿杰一樣，感到受壓抑、只能在沉默中嘆息，或始終無法讓自己的聲音被聽見的人。他希望透過阿杰的故事，讓這些人有勇氣找到自己的聲音、接納自己，並完整擁抱真實的自我。南達古博爾以細膩且充滿力量的演出獲得金馬肯定，也讓這座獎項有了超越表演本身的意義。

馬來西亞印度裔演員南達古博爾以「沙央」獲得最佳新演員。（聯合報金馬獎採訪團隊／攝影）