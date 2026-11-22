李安回台灣力挺金馬獎。（聯合報金馬獎採訪團隊／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 李安出席第63屆金馬獎紅毯，表示自己始終關心台灣電影，也珍惜與華語影人相聚的機會，並強調跨國合作之餘更要保有創作者核心聲音。

第63屆金馬獎今（22日）晚登場，「台灣之光」導演李安 現身紅毯，談到每年重返金馬獎，與華語電影圈的創作者相聚，他難掩開心，直言電影是最迷人的事物，自己的心始終都在台灣電影上，也非常珍惜每年與電影人見面的機會，並祝福所有電影人一切順利。

李安表示，每年金馬獎都能一次見到當年度表現優秀的電影人與創作者，對他而言是很大的喜悅，「電影是一個最迷人的東西，我的心在台灣這個電影上面」。他也珍惜這樣難得的相聚時刻，希望大家都能在電影路上持續順利。

談到華語電影與跨國合作的發展，李安認為，整合不同資源、透過跨國合作拓展電影可能性，都是很好的現象，但最重要的仍是創作者必須保有自己的核心想法。他強調，創作者心中最想表達的內容，必須能夠與不同國家的工作人員交流、合作，進而相輔相成，「最重要的是要發出自己的聲音」。

李安始終心繫台灣。（聯合報金馬獎採訪團隊／攝影）