A-Lin（右）擔任彭佳慧高雄演唱會嘉賓。（圖／寬宏藝術X索尼音樂提供）

AI摘要 文章摘要整理： 彭佳慧在高雄巨蛋舉辦30周年巡演，邀來A-Lin驚喜合體，兩大金曲歌后同台飆唱並互相模仿唱腔，現場氣氛熱烈，也以致敬前輩的組曲與代表作回顧音樂歷程。

金曲歌后彭佳慧21晚在高雄巨蛋舉辦「數著時間的日子」巡迴演唱會，一口氣連飆超過30首經典金曲，更迎來重量級嘉賓金曲歌后A-Lin驚喜現身，兩大鐵肺歌后世紀合體連唱「漂亮一下」、「敲敲我的頭」及「幸福在歌唱」，讓全場歌迷直呼賺到了。

彭佳慧笑虧A-Lin：「妳知道嗎？妳一出來，大家都醒了！」A-Lin則自爆從出道前就是彭佳慧的鐵粉，平常練唱開嗓都會模仿她的招牌高音；她更揭露兩人昔日駐唱淵源，笑稱當時還沒出道常幫彭佳慧代班，「有時候常開玩笑說，希望妳不要來，這樣我就能多唱兩場；但又很希望妳來，因為妳一直都是我學習唱歌的對象！」兩位歌后現場一搭一唱相互模仿唱腔，逗趣互動笑翻萬名觀眾。

彭佳慧繼台北小巨蛋後，將出道30周年的感動延續至孕育她成長的港都，彭佳慧感性表示，自己人生第一場攻蛋就是從高雄巨蛋開始，意義非凡，感謝歌迷陪她唱了30年，此次高雄場更打造「桃紅女王裝」與「緋紅夜曲女伶裝」兩套全新戰袍。

適逢出道30周年，彭佳慧從1996年首張專輯「說真心話」一路唱到2025年「完整的大人」，特別規畫「歌手養成記」組曲，接連向鄧麗君、林憶蓮、江蕙、陳盈潔及西洋天后Whitney Houston等前輩致敬；演唱會後半段則接連獻唱「大齡女子」、「舊夢」、「走在紅毯那一天」等代表作。

彭佳慧高雄開唱打造新戰袍。（圖／寬宏藝術X索尼音樂提供）

A-Lin（右）和彭佳慧你來我往對話逗笑台下。（圖／寬宏藝術X索尼音樂提供）