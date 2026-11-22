歐陽娜娜登陸綜「聲聲不息」談家族尋根，遭到台灣網友狠酸。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 歐陽娜娜在陸綜談及外公與祖父、許願海峽變窄的發言引發熱議，台灣網友多持冷淡或反感態度，相關討論也延伸到家族情感、身分認同與兩岸現實差異。

台灣女星歐陽娜娜近年演藝重心轉往中國大陸，近日現身陸綜「聲生不息·天涯共此時」，擔任首集演出重任。她20日播出時在演唱歌曲前談及家族親人，回憶外公傅德澤與祖父歐陽林生，數度哽咽，並許願希望海峽有一天能變窄，讓思念的人牽手回家。感性發言播出後迅速引發網路熱議，討論從家族情感延伸至身分認同。

噓！星聞報導，歐陽娜娜當天演唱「當我們一起走過」前，先分享對兩位長輩的思念。她表示，希望海峽能窄到像一道門檻，讓想念的人可以牽著手走過，一抬腳便能回家。這段談話情緒濃厚，也讓節目原本的音樂表演增添家族尋根與兩岸情感的意涵。

不過，相關內容在台灣網路引發不同反應。多數台灣網友對這段「真情告白」顯得相當冷感甚至反感，酸度破表直言演說過於刻意、煽情，有人狠酸「這大概是她出道以來演技最精湛的時刻」，也有人懷疑「對岸觀眾真的吃這一套嗎？」甚至有網友拿地理常識開玩笑，吐槽海峽根本不會自己變窄，現在搭飛機就能往返，讓原本主打溫情的寻根故事意外充滿諷刺意味。

討論也進一步觸及家族淵源與現實身分的差異。有網友指出，祖先來自大陸，不代表必須忽略台灣現有的生活制度與歷史發展；也有人提及台灣民主化歷程，認為兩岸情感不應只以浪漫化的語言概括。

面對外界議論，留言中仍有不同聲音，有人認為這只是藝人在節目中表達個人情感，不必過度延伸解讀，當作綜藝橋段看待即可。