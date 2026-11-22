涂善妮因因自律神經失調必須休養，因而淡出幕前。(圖／TVBS提供)

AI摘要 文章摘要整理： 涂善妮因社區垃圾與環境管理問題困擾近1年，與管委會及里長多次交涉無果，最終公開發聲批評里長處理不公並喊話換人。

台灣女星涂善妮近年逐漸淡出演藝圈，今年2月迎來60歲生日，沒想到卻是「傍著垃圾過」。她一忍再忍，直到近日才發文揭露，住家垃圾、回收物亂象，與社區管委會、里長爆發長達追1年的爭議，最新一則貼文針對里長，怒轟「換人做做看」。

涂善妮很懷念過去的趙里長，當時整個社區鳥語花香，樹上甚至可以看到藍鵲和五色鳥，她也可以悠閒在窗邊吃早餐，但自從換人做之後，一切都已變調。

涂善妮之所以淡出幕前，就是因自律神經失調必須休養。經歷這一連串風波，她邊講話邊喘：「我怕我猝死 ！該爭取就爭取，要不然只能搬家了。」

涂善妮說，自己並不是愛管閒事的人，但住在這裡近30年，早已把社區當成家，眼看環境一天天變差，才決定站出來反映，希望讓其他住戶也知道發生什麼事。她坦言，原本只是希望退休 後過得清靜，沒想到整整一年都在處理社區問題。

涂善妮進一步指出，社區12棟後方有住戶長期占用空地種菜，還焚燒枯枝落葉，甚至曾燒毀樹木，居民多次反映無效，管委會原本討論以公共危險、空汙及損毀公物等理由提告，里長卻以對方年紀大為由，希望大家不要送警局處理。涂善妮認為，同樣涉及社區秩序，里長對不同對象的處理方式卻有明顯落差。她直言，自己對里長父子接手後的社區管理相當失望，「我真心希望換人做做看」，也希望里民能更了解相關爭議。