舒淇入圍本屆金馬最佳新導演，也將擔任頒獎嘉賓。(圖／金馬執委會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 第63屆金馬獎登場前，舒淇以首部執導作品《女孩》先獲費比西獎，並與多位國際影人同台，成為今年典禮最受關注焦點之一。

第63屆金馬獎揭曉前夕，首度以導演身分角逐金馬的舒淇 ，先以「女孩」獲頒「國際影評人費比西獎」。費比西獎在金馬獎以鼓勵傑出的華語電影新銳為目標，評審認為「女孩」以極為細膩且克制的手法，深刻描繪少女的成長故事。

本屆頒獎典禮以「再見江湖」為主題，從國際級頒獎嘉賓、影帝后激烈廝殺，到舒淇首度以導演身分角逐獎項，共有6大亮點讓這場國際盛事充滿話題性。

第一大亮點就是奉俊昊、李安 夢幻合體，「寄生上流」導演奉俊昊將與李安同台頒發最佳導演獎，兩位國際影壇重量級導演難得同台，成為典禮最受矚目畫面。

第二大亮點是陣容豪華的國際星光，今年頒獎嘉賓包括舒淇、劉嘉玲 、i-dle台灣成員舒華、日本演員福士蒼汰、菊地凜子等人，舒華將與林柏宏搭檔，福士蒼汰則與謝盈萱同台頒獎，跨國組合增添話題。

第三大亮點落在舒淇，她初執導的「女孩」入圍10項，同時也入圍最佳新導演，從演員跨足導演獲得金馬肯定，能否順利抱回獎座備受關注。

今年影帝后競爭激烈為第四大亮點，最佳男主角由劉冠廷、阮經天、戴立忍、陳澤耀及楊偉倫角逐；最佳女主角則由袁澧林、余香凝、梁翠珊、鍾雪瑩及楊雁雁爭奪，本屆5位影后入圍者皆非台灣演員，香港電影勢力尤其受到矚目。

第五大亮點是「狂忘警探」以11項提名居冠，「女孩」以10項緊追在後，兩部作品將在最佳劇情片、導演及演技等重要獎項正面交鋒。

第六大亮點正是首度主持典禮的柯煒林，星光大道由楊千霈、黃迪揚搭檔主持；表演部分邀請9m88、洪佩瑜等歌手獻唱，李佳薇則將演出追思逝世影人的段落。

舒淇執導的電影「女孩」拿下今年金馬「國際影評人費比西獎」。（TVBS提供）