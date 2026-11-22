阮經天憑「狂忘警探」再度角逐影帝。(圖／金馬執委會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 阮經天在金馬獎前夕透露，自己直到去年才真正決定全心投入演員工作，並與多位入圍者分享各自的成長、緊張與珍惜劇組情誼。

第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚登場，入圍酒會前一晚率先舉行，阮經天、劉冠廷、陳澤耀、楊偉倫等影帝入圍者齊聚。出道24年的阮經天透露，直到去年才真正下定決心全心投入演員工作，坦言過去一直帶著對表演的恐懼與焦慮，如今則比以往更加堅強。

阮經天憑「狂忘警探」再度角逐影帝，談及與日本 導演合作，他表示，雖然雙方語言不通，仍能透過眼神理解彼此，隨著相處時間增加，逐漸培養默契，也讓他更敢表達自己的想法。他笑說，今年已經45歲，比起過去不會再輕易落淚，心態也更加成熟。

同場入圍影帝的楊偉倫以「善男信女」首度獲得肯定，坦言過去從未有人邀請他擔任男主角，這次能站上金馬舞台，對自己別具意義。陳澤耀則憑「黑潮」從去年入圍最佳男配角，進一步角逐最佳男主角，直呼是人生重要里程碑，也感謝一路走來的經歷。

劉冠廷以「雙囍」入圍，坦言每次參加金馬獎仍難掩緊張，認為典禮總有特殊魔力，能再次獲得肯定十分開心。

影后組入圍者袁澧林、余香凝、鍾雪瑩、楊雁雁也一同現身。余香凝分享，聽見酒會音樂彷彿重回「雙囍」片場，感受到劇組如家人般的情誼；楊雁雁則回憶2013年首度參加金馬獎，原以為可能是最後一次，如今因合作夥伴情誼拍攝三部電影，面對系列作品即將完結，心情既開心也不捨，期待結束同時也是新的開始。