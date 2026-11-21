翁倩玉以「陽光女子合唱團」入圍女配角獎。（記者王聰賢／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 第63屆金馬獎午宴上，翁倩玉時隔54年再度回到金馬，坦言緊張又感動，並獲同場的彭秀慧表白與合作邀約。

第63屆金馬獎21日舉辦午宴，各組入圍者一同出席受訪，女配角組入圍者林品彤、Mhia FIRDAUS、翁倩玉、彭秀慧一同出席。翁倩玉與林品彤同為金馬影后，她午宴上坐在林品彤旁邊時，更忍不住大讚：「好可愛啊！」

翁倩玉於1972年後「真假千金」拿下金馬影后，時隔54年再度入圍金馬獎，她感性的直說：「沒想到過了這麼多年能來到金馬獎，入圍就是我的光榮，人生不知道什麼時候機會會來，總是要準備好，要不斷努力，感謝金馬獎。」

她透露，今出席午宴很緊張：「因為我中間都過了這麼多年，現在唱歌、畫畫時間佔的時間比較多，如今回到電影節來演戲也是很大的挑戰。」

有想過會這麼久才回到金馬獎嗎？翁倩玉笑說自己什麼都沒有想：「我就是機會來了很開心，我一直都在挑戰，回到台灣拍戲是很大的挑戰，我覺得要有好劇本才回來，剛好這次碰上非常好的劇本。」

彭秀慧身為香港代表坦言心情很輕鬆：「能參加金馬獎已經是夢想實現，我有想像過是以幕後身分參與，但我沒有想像過我的名字會出現在入圍者中，我現在很輕鬆，明天就是開開心心、漂漂亮亮參加典禮。」

彭秀慧是翁倩玉的大粉絲，更現場向對方告白，而她本身就是導演、編劇，是否未來有機會寫一個劇本邀請翁倩玉演出，她害羞直說：「我拍的女性電影比較多，希望有機會可以邀請到翁倩玉演出。」

彭秀慧（左起）、翁倩玉、林品彤、Mhia FIRDAUS參與入圍酒會。（記者王聰賢／攝影）

林品彤以「女孩」入圍女配角獎。（記者王聰賢／攝影）

Mhia FIRDAUS以「沙央」入圍女配角獎。（記者王聰賢／攝影）

彭秀慧以「善男信女」入圍女配角獎。（記者王聰賢／攝影）