金馬63／翁倩玉時隔54年重回金馬獎 參加午宴超緊張 見林品彤讚可愛
第63屆金馬獎午宴上，翁倩玉時隔54年再度回到金馬，坦言緊張又感動，並獲同場的彭秀慧表白與合作邀約。
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第63屆金馬獎午宴上，翁倩玉時隔54年再度回到金馬，坦言緊張又感動，並獲同場的彭秀慧表白與合作邀約。
第63屆金馬獎21日舉辦午宴，各組入圍者一同出席受訪，女配角組入圍者林品彤、Mhia FIRDAUS、翁倩玉、彭秀慧一同出席。翁倩玉與林品彤同為金馬影后，她午宴上坐在林品彤旁邊時，更忍不住大讚：「好可愛啊！」
翁倩玉於1972年後「真假千金」拿下金馬影后，時隔54年再度入圍金馬獎，她感性的直說：「沒想到過了這麼多年能來到金馬獎，入圍就是我的光榮，人生不知道什麼時候機會會來，總是要準備好，要不斷努力，感謝金馬獎。」
她透露，今出席午宴很緊張：「因為我中間都過了這麼多年，現在唱歌、畫畫時間佔的時間比較多，如今回到電影節來演戲也是很大的挑戰。」
有想過會這麼久才回到金馬獎嗎？翁倩玉笑說自己什麼都沒有想：「我就是機會來了很開心，我一直都在挑戰，回到台灣拍戲是很大的挑戰，我覺得要有好劇本才回來，剛好這次碰上非常好的劇本。」
彭秀慧身為香港代表坦言心情很輕鬆：「能參加金馬獎已經是夢想實現，我有想像過是以幕後身分參與，但我沒有想像過我的名字會出現在入圍者中，我現在很輕鬆，明天就是開開心心、漂漂亮亮參加典禮。」
彭秀慧是翁倩玉的大粉絲，更現場向對方告白，而她本身就是導演、編劇，是否未來有機會寫一個劇本邀請翁倩玉演出，她害羞直說：「我拍的女性電影比較多，希望有機會可以邀請到翁倩玉演出。」
她是時隔54年再度入圍並回到金馬獎，直言沒想到隔了這麼久還能站上金馬舞台，認為入圍本身就是光榮，也很感謝金馬獎給她這次機會。 她表示自己中間過了很多年，近年多把時間放在唱歌和畫畫，如今回到電影節演戲是很大的挑戰，因此面對午宴和金馬活動時特別緊張。 彭秀慧坦言自己是翁倩玉的大粉絲，現場直接告白，還提到自己擅長寫女性題材劇本，希望未來有機會邀請翁倩玉演出。
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她是時隔54年再度入圍並回到金馬獎，直言沒想到隔了這麼久還能站上金馬舞台，認為入圍本身就是光榮，也很感謝金馬獎給她這次機會。
她表示自己中間過了很多年，近年多把時間放在唱歌和畫畫，如今回到電影節演戲是很大的挑戰，因此面對午宴和金馬活動時特別緊張。
彭秀慧坦言自己是翁倩玉的大粉絲，現場直接告白，還提到自己擅長寫女性題材劇本，希望未來有機會邀請翁倩玉演出。
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