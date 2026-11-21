舒淇執導的電影「女孩」拿下今年金馬「國際影評人費比西獎」。（TVBS提供）

AI摘要 文章摘要整理： 第63屆金馬獎午宴公布兩項獎項，《雙囍》拿下觀眾票選最佳影片，《女孩》則獲國際影評人費比西獎，成為舒淇導演生涯首個重要獎項。

第63屆金馬獎21日舉辦午宴，同時頒發「金馬獎觀眾票選最佳影片」與「國際影評人費比西獎」。分別由許承傑的「雙囍」與舒淇 的「女孩」奪下。

今年「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動於花蓮、新竹、高雄三地同時舉辦，觀眾須完整觀賞完五部入圍的最佳劇情片「女孩」、「雙囍」、「善男信女」、「狂忘警探」、「我們不是陌生人」後，才能投票選出心目中的最佳影片。最後共有311位觀眾完成，結果由許承傑導演的「雙囍」勝出。

「國際影評人費比西獎」起源於1930年正式成立的國際影評人協會，以推廣電影藝術為使命，鼓勵了無數傑出的電影，也建立起它的權威性。它在金馬獎以鼓勵年輕、傑出的華語電影新銳為目標。本屆入選影片包括「女孩」、「泡泡糖女孩」、「第四幕」、「沙央」、「泥娃娃」、「謊言生活」、「善男信女」、「日光」共8部。

評審由赫爾辛基亞洲影展藝術總監艾亞倪思卡內、韓國影評人李和貞、台灣影評人與策展人楊元鈴擔任，3人選出的得主為舒淇執導的「女孩」。評審認為「女孩」以極為細膩且克制的手法，深刻描繪少女的成長故事。

深富詩意的攝影與精準的場面調度，巧妙建構出八〇年代末潮濕的基隆氛圍，映照角色身處困局中的無聲創傷。溫柔而凝鍊的視覺敘事，深入刻畫女性的心理狀態，並保留隱晦留白空間，更引人細思感動。