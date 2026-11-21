江𤒹生(左起)、田啟文、林偉文、黃冠智出席金馬入圍酒會。(記者王聰賢／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 田啟文、黃冠智、AK與林偉文齊入圍金馬最佳男配角，田啟文自嘲靠天生醜出線，並感謝多年耕耘終獲肯定，眾人也分享各自對入圍的興奮與感受。

田啟文、黃冠智、江𤒹生（AK）、林偉文入圍本屆金馬最佳男配角，他們一起出席金馬獎入圍酒會。田啟文以「少林足球」中「三師兄」一角深植人心，這次終於獲得金馬獎肯定，從影數十年的他坦言，能夠入圍已經像夢境一樣，雖然心中也期待得獎，但看到其他入圍者後，信心立刻打了折扣，決定以平常心享受這難得的時刻。他還自嘲紅毯比帥從來不在自己的考慮範圍，「他們那麼帥，我要辦醜一點，讓自己突出一點，我醜是天生，我很溫柔。」

田啟文笑說，身旁有江𤒹生（AK）這樣的「絕頂大帥哥」，自己怎麼可能是最帥的，甚至開玩笑表示，擔心走紅毯時門口會被堵住，江𤒹生更作勢假摔，全場爆笑。田啟文坦言，自己苦苦耕耘演藝圈幾十年，這次能得到金馬獎提名，證明多年來沒有放棄是值得的，「能入圍已經太夢幻，當然我也更希望能拿獎」。

田啟文之前在台北電影節拿下最佳男配角，當時還在台上感謝網友「健文」的支持，談到如果真的得獎，是否會再次感謝一路支持「健文」，田啟文透露，自己確實有在考慮，因為最近越來越多人提醒他要感謝網友，甚至笑說，現在大家都預言他會得獎，反而讓他不知道屆時有多少時間可以感謝。他也希望能感謝所有支持他的網友，乾脆統稱為無所不在的「健文」。此外，楊貴媚已經押注他會得獎，讓他笑說希望託對方的福，讓好運延續到自己身上。

同樣入圍男配角的AK則感謝金馬獎給予肯定，坦言自己仍是演員路上的新人，這次能夠入圍是整個劇組共同努力的成果。他原本是偶像團體出身，也知道外界對偶像轉型演員可能存在刻板印象，但強調自己對待每個角色都非常認真，希望觀眾能放下成見，好好欣賞他們的表演，「我會繼續努力。」AK透露，為了參加金馬活動，特別從演唱會排練中請假，23日就要回去繼續練習，隊友並沒有給他太大壓力。他也開心分享收到金馬入圍大禮包的心情，透露最喜歡的禮物是樂高。

黃冠智則是第一次以入圍者身分參加金馬獎，直呼一切都很不可思議。他分享，這周參加金馬影展看了許多電影，感受到電影帶來的魔幻時刻，很開心能和其他入圍者站在一起。去年他曾入圍金鐘獎兩項獎項，最後卻空手而回，這次笑說要「包緊緊」，不想再留下遺憾。他也透露，過去曾參加金馬大師課，這次真正成為入圍者，感受格外不同，甚至一度擔心手會受傷，還需要復健。

林偉文憑「我們不是陌生人」入圍，形容這次經驗非常不可思議，因為其他入圍者都是過去在雜誌、電影上看過的人物，如今能夠站在一起，讓他感到非常榮幸。他表示，自己過去主要以電視劇為主，拿到的劇本往往只有幾頁，這次則是第一次接觸完整的電影劇本，因此格外珍惜演出機會，也希望自己的經歷能鼓勵其他人，「不要放棄就會有一線希望。」他還透露，2007年曾在台灣待過兩年，當時人在新竹從事衝浪及修衝浪板工作，但因為覺得台灣天氣太冷，最後沒有繼續長住。