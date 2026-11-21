徐佳瑩久違開直播「佳瑩之音」。(圖／亞神音樂提供)

AI摘要 文章摘要整理： 徐佳瑩久違開啟「佳瑩之音」直播，首唱未發行新歌並宣布新專輯數位版將於12月4日上線，還翻唱送給徐暐翔與曾沛慈的作品，引發粉絲熱烈回應。

金曲歌后徐佳瑩近日晚無預警開啟久違的「佳瑩之音」直播，不僅親自彈唱未發行新歌「聲音的隱喻」，更驚喜宣布新專輯「聲音的隱喻」數位版將於12月4日發行，消息一出瞬間引爆粉絲狂喜。

許久未直播的她笑說每次遇到歌迷都會被提醒，這次一開播便接連送上音樂大禮。她先選唱寫給徐暐翔的「一面之詞」，有別於原曲的吉他編曲，唱出截然不同的情緒層次，讓歌迷大讚「聽哭了」、「天籟」，更釣出徐暐翔本人即時上線刷三顆愛心致謝；接著她再演唱寫給曾沛慈的「牽掛」，曾沛慈事後得知也開心留言直呼「想把妳抱起來轉圈圈」。

她首度公開新專輯同名主打「聲音的隱喻」，難掩緊張頻頻深呼吸，直呼：「你們都不知道唱新歌壓力有多大！」還討拍請粉絲留言加油。她感性分享創作初衷，希望在寒冷天氣裡帶給大家被擁抱的感覺：「有時候我們有很多話不容易說出口，甚至覺得世界上沒有人能理解自己。當我們想要逃跑的時候，歡迎大家逃到耳機裡、逃到某一首歌或某句歌詞裡。」

面對粉絲不斷追問，她終於鬆口新專輯將於12月4日線上見面，隨後更應要求加碼獻唱先前在音樂節曝光過的新歌「燕子」。沒想到直播尾聲畫風突變，徐佳瑩竟亮起七彩霓虹燈，將原本溫暖療癒的氛圍瞬間變成熱鬧舞曲派對，不按牌理出牌的舉動笑翻全場。