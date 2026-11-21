徐佳瑩直播唱未公開新曲 釣出曾沛慈甜喊「想抱妳」
徐佳瑩久違開啟「佳瑩之音」直播，首唱未發行新歌並宣布新專輯數位版將於12月4日上線，還翻唱送給徐暐翔與曾沛慈的作品，引發粉絲熱烈回應。
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徐佳瑩久違開啟「佳瑩之音」直播，首唱未發行新歌並宣布新專輯數位版將於12月4日上線，還翻唱送給徐暐翔與曾沛慈的作品，引發粉絲熱烈回應。
金曲歌后徐佳瑩近日晚無預警開啟久違的「佳瑩之音」直播，不僅親自彈唱未發行新歌「聲音的隱喻」，更驚喜宣布新專輯「聲音的隱喻」數位版將於12月4日發行，消息一出瞬間引爆粉絲狂喜。
許久未直播的她笑說每次遇到歌迷都會被提醒，這次一開播便接連送上音樂大禮。她先選唱寫給徐暐翔的「一面之詞」，有別於原曲的吉他編曲，唱出截然不同的情緒層次，讓歌迷大讚「聽哭了」、「天籟」，更釣出徐暐翔本人即時上線刷三顆愛心致謝；接著她再演唱寫給曾沛慈的「牽掛」，曾沛慈事後得知也開心留言直呼「想把妳抱起來轉圈圈」。
她首度公開新專輯同名主打「聲音的隱喻」，難掩緊張頻頻深呼吸，直呼：「你們都不知道唱新歌壓力有多大！」還討拍請粉絲留言加油。她感性分享創作初衷，希望在寒冷天氣裡帶給大家被擁抱的感覺：「有時候我們有很多話不容易說出口，甚至覺得世界上沒有人能理解自己。當我們想要逃跑的時候，歡迎大家逃到耳機裡、逃到某一首歌或某句歌詞裡。」
面對粉絲不斷追問，她終於鬆口新專輯將於12月4日線上見面，隨後更應要求加碼獻唱先前在音樂節曝光過的新歌「燕子」。沒想到直播尾聲畫風突變，徐佳瑩竟亮起七彩霓虹燈，將原本溫暖療癒的氛圍瞬間變成熱鬧舞曲派對，不按牌理出牌的舉動笑翻全場。
她在直播中首度公開未發行新歌《聲音的隱喻》，也宣布同名新專輯的數位版將於12月4日發行，讓久等的粉絲一次聽到新作品與正式發行時間。 她先唱寫給徐暐翔的《一面之詞》，再唱寫給曾沛慈的《牽掛》，前者讓歌迷大讚聽哭了，後者則讓曾沛慈留言表示想把她抱起來轉圈圈。 她分享創作初衷，希望歌曲能在寒冷時帶給大家被擁抱的感覺，也鼓勵聽眾在難以言說時逃進耳機與歌詞裡，最後還用七彩霓虹燈把直播變成舞曲派對。
精華 FAQ
她在直播中首度公開未發行新歌《聲音的隱喻》，也宣布同名新專輯的數位版將於12月4日發行，讓久等的粉絲一次聽到新作品與正式發行時間。
她先唱寫給徐暐翔的《一面之詞》，再唱寫給曾沛慈的《牽掛》，前者讓歌迷大讚聽哭了，後者則讓曾沛慈留言表示想把她抱起來轉圈圈。
她分享創作初衷，希望歌曲能在寒冷時帶給大家被擁抱的感覺，也鼓勵聽眾在難以言說時逃進耳機與歌詞裡，最後還用七彩霓虹燈把直播變成舞曲派對。
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