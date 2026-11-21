阮經天憑「狂忘警探」再度角逐影帝。(圖／金馬執委會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 金馬63頒獎前夕，9位最佳男女主角入圍者齊聚論壇，分享角色準備、拍攝挑戰與演員心路歷程，阮經天、楊雁雁等人更揭露多年表演經驗與幕後故事。

第63屆金馬獎頒獎典禮前夕，9位最佳男女主角入圍者提前齊聚！由金馬執委會與文化部影視及流行音樂產業局共同主辦的「金馬63表演論壇」，20日下午登場，由金馬執委會執行長聞天祥主持，邀請余香凝、阮經天、袁澧林、陳澤耀、楊偉倫、楊雁雁、劉冠廷、戴立忍及鍾雪瑩分享表演心法，從角色準備到演員生涯，各自揭露幕後故事。

出道超過30年的戴立忍，今年憑「功夫」首度角逐金馬影帝。他認為演員只是「電影場面調度的一部分」，多年實戰經驗讓他愈來愈追求不受預設束縛的直覺反應，甚至嚮往不看劇本、不經排練，將演出交給導演與剪輯安排的「蒙太奇式」表演。他直言：「影像上最真實的往往是孩子跟動物。」至於選角標準，他笑說只要有人找、時間允許就願意接演，並不特別挑戲。

曾以「爸媽不在家」、「熱帶雨」接連拿下金馬女配角、女主角的楊雁雁，今年以「我們不是陌生人」再度問鼎影后。她形容片中飾演的「酒促阿姨」像刺蝟，外表渾身帶刺，內心卻十分柔軟，也承載移民女性的複雜處境。她與導演陳哲藝合作邁入20年，回憶當年拍攝短片「阿嬤」，對方曾說「悲傷不一定要用眼淚表現」，讓她印象深刻。這次演出「成長三部曲」最終章，她笑稱自己彷彿成了讓四名陌生人凝聚成家的大家長，至於是否真的是三部曲終點，她打趣說：「不如先讓陳哲藝休息一下，過陣子再問他。」

金馬63表演論壇，陳澤耀(左起)、袁澧林、余香凝、劉冠廷、戴立忍、楊雁雁、阮經天、鍾雪瑩、楊偉倫分享表演心法。(圖／金馬執委會提供)

同以「雙囍」角逐影帝、影后的劉冠廷與余香凝，也分享銀幕夫妻的合作默契。劉冠廷坦言，直到電影即將上映，才真正感受到獨挑大梁的壓力，形容這次演出像一趟「沒有那麼安全的雲霄飛車」，雖然沿著既定軌道前進，卻可能玩出意想不到的驚喜。他認為獨角戲少了對手刺激與回應，反而更考驗演員，無論獨自摔打達摩像，或與巨大墨魚對戲，都是難忘挑戰。

余香凝透露，2022年因「緣路山旮旯」入圍金馬獎來台，獲導演許承傑邀請演出「雙囍」。起初她擔心跨海拍戲、使用國語演出有壓力，直到導演告訴她角色本來就是香港人，有口音也沒關係，才逐漸放鬆。為理解香港女生為何愛上台灣男生，她還特地請教嫁來台灣的女性朋友，發現台灣男生溫柔貼心、也樂於表達愛意，這些特質都能在劉冠廷與片中角色身上看見。

阮經天今年憑「狂忘警探」再度角逐影帝，飾演記憶逐漸崩解的刑警。他透露，過去習慣事前做足角色功課，這次與日本導演SABU合作，卻被對方笑說想法「很昭和時代、很老氣」，讓他重新思考準備與臨場反應的關係。他也坦言，雖然闖蕩影壇多年，直到去年才真正決心全力投入演員身分，放下對表演的恐懼與焦慮。聞天祥聽了相當驚訝，阮經天隨即幽默自嘲：「說不定明年還是會說從去年開始。」

袁澧林以「第四幕」展現不同於過往的表演面貌，飾演一名對演戲近乎走火入魔的女子。她透露，拍攝期間幾乎崩潰，連續10天不見天日，在香港演藝學院室內空間密集拍攝，片中最重要的宣洩戲也特別安排在最後拍攝。談到港台劇組差異，她笑說香港片場比較趕，常常拍到髒話橫飛，台灣工作環境則相對溫柔，拍攝時間也較充裕，還大讚台灣便當特別好吃，讓聞天祥笑說，從周潤發的年代到現在，台灣便當果然從沒輸過。

兩年前以「看我今天怎麼說」拿下金馬影后的鍾雪瑩，今年憑「善男信女」再度入圍，飾演懷抱演員夢的銷售員。她認為角色的憤怒與不甘其實存在於每個都市人心中，如何拿捏情緒，避免演出流於鬧劇，是最大的挑戰。回顧自己的演員路，她透露從小沉迷DVD，雖然沒考上電影系，仍透過參與臨演、美術助理等工作接近電影，如今依然覺得能參與電影是件很酷的事，也常自問「我憑什麼？」因此希望更加努力，才對得起手中的獎座。

楊偉倫則以「善男信女」首度入圍金馬影帝，過去與白只、朱柏康同為香港劇場表演組合及獨立樂隊「朱凌凌」成員。他笑說，自己並非典型男主角長相，原本不理解導演楊兩全為何找上他，沒想到對方表示他是第一人選，原因是有張「兇不起來的臉」。這次他從「正義迴廊」的殺人犯轉變為茶餐廳老闆，與鍾雪瑩展開一場報復攻防。

陳澤耀今年憑「黑潮」入圍影帝，為詮釋飽受創傷的角色阿忠，短時間內瘦下近10公斤，還在烈日下跑步，讓自己變得又黑又瘦。他將角色形容為「受傷的孤狼」，每天拔眉毛、深入漁村學習捕蝦，也努力克服對混濁水域的恐懼。談到如何從沉重角色抽離，他感謝剛出生的女兒，讓自己看待世界多了溫柔，拍戲回家幫太太洗奶瓶、補尿布，就能切換回爸爸身分。楊雁雁聽了也有感而發，透露自己曾全職在家當媽媽，直言「演戲比帶小孩容易！」但也認同回家看到孩子，就能把角色脫掉，笑談演員與親職之間的平衡。