蔡凡熙（左）在節目中擔任領隊，劉品言則是首度擔任製作人。(記者王聰賢／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 劉品言首度跨足幕後製作法國旅遊實境節目，與蔡凡熙及好友們展開14天冒險，過程中不僅狀況頻傳，也因蔡凡熙失誤連連成為笑點。

台灣女星劉品言出道20年首度跨足幕後擔任節目製作人，打造全新旅遊實境節目「護照 帶了沒？」，更親自化身導遊，邀請暖男演員蔡凡熙擔任領隊，攜手魏如萱、鄭元暢、許瑋甯 3位好友，展開為期14天的法國冒險。5位藝人放下工作身分，從巴黎一路玩到南法，沒有腳本、沒有刻意設計的橋段，真實記錄好友們朝夕相處的旅行日常。

首次擔任實境節目製作人的劉品言，坦言這趟法國之旅充滿意料之外的挑戰。她透露，拍攝初期就發生在火車上遺失重要器材箱的突發狀況，所幸後續加入的鄭元暢從台灣帶來救命器材，才順利化解危機。她也笑說，第一次擔任製作人就遇上這麼多狀況，深刻體會製作節目的不容易。

除了突發狀況，旅伴們的臨時願望也讓劉品言傷透腦筋。劉品言為了報答鄭元暢遠從台灣帶著攝影器材加入，當鄭元暢旅途中提出想住酒莊的願望，團隊便臨時調整行程，為了容納20多名工作人員，甚至必須包下酒莊住宿，連同餐飲、場地及交通費用都成為原先未預期的支出，但也成為了難忘的回憶。

蔡凡熙則成為旅途中最大的亮點，他自爆是個大I人，但透過這段旅程，他讓自己想盡辦法找話題，卻在遊戲中指鄭元暢為80年代男星，還在猜歌時認不出劉品言的歌曲，讓她忍不住當場提醒：「這是我的歌！」此外，蔡凡熙在法國南部街頭送花給同行旅伴時居然突然下跪，意外被路人誤認為求婚，甚至引來周圍民眾祝福。

問起和蔡凡熙的合作，劉品言直言對方就是「雷包」，主持過程很安靜也不知道怎麼接話，還頻頻失言，在法國唯一的豔遇機會也被他破壞。她笑稱邀請蔡凡熙來主持浪費錢CP值很低，透露一集節目是帶著魏如萱旅行，沒想到車程3小時的時間，蔡凡熙沒有主持到半句話，「我忍到最後就受不了，爆炸跟他說，請他多說話」，一旁蔡凡熙笑說，「我趕快倒一杯酒道歉」。

劉品言生完孩子後全面復工拍戲，笑稱自己完全沒有分離焦慮，「導演說收工，我還說怎麼那麼早收工」，現在和老公連晨翔分工照顧小孩，但彼此生活上還在磨合，劉品言無奈表示連晨翔除會「裸冰披薩」外，衣服洗了3天也不會曬、不會烘，「我沒有時間跟他吵架，就先自己收，但我也可能會累積到爆炸」。