72歲寇世勳「重生密碼」演市長 每周自律重訓
72歲寇世勳在《重生密碼》中飾演市長，靠早睡早起與每周3次重訓維持狀態；張軒睿則分享自己很宅，也曾面對網路批評並學會調整心態。
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72歲寇世勳在《重生密碼》中飾演市長，靠早睡早起與每周3次重訓維持狀態；張軒睿則分享自己很宅，也曾面對網路批評並學會調整心態。
台灣資深演員寇世勳在新劇「重生密碼」飾演市長，72歲的他模樣依舊帥氣，他表示，年輕時曾宿醉拍戲，忘詞之餘還從馬背上摔下，決心戒酒，現在早睡早起和每周重訓3次，嚴控作息。
寇世勳持續拍戲，這次在「重生密碼」看起來活力依舊，狀態仍十分年輕，根據新聞稿，寇世勳透露，年輕時喜歡和朋友熬夜喝酒，隔日宿醉馬上拍攝騎馬戲，沒想到忘詞之餘還從馬上摔下來，這讓他從此決心戒酒，也開始執行養生生活，現在他每天早睡早起，還每周重訓3次，十分自律。
張軒睿在此劇飾演一名外表看似慵懶無害、只想躺平度日的宅男，實際上卻是網路世界裡深藏不露的天才駭客。張軒睿透露，自己和角色其實有點像，最久曾經半個月不出門，「我蠻宅的，除了運動跟吃飯會出門，不然平常都蠻喜歡待在家做自己的事」。
劇中，張軒睿消極躲避人群，現實生活中他坦言過去也曾很在意別人眼光，更曾因為網友的批評覺得過不去，「就說我不會演啊，看到我就想快轉之類的，當下我就會抓著這些評論不放過自己，後來覺得繼續努力、繼續學習，畢竟每個階段都會有不同的聲音」。
提及和寇世勳的對戲，張軒睿坦言超緊張，「但也剛好我的角色很怕他，所以演起來就會很自然，寇哥（寇世勳）私下是很可愛、很nice的前輩，也是會講笑話逗大家笑」。
寇世勳在新劇《重生密碼》中飾演市長，72歲的他依然維持帥氣外型與年輕狀態，透過規律生活與重訓，展現相當好的體態與精神面貌。 他回憶年輕時常和朋友熬夜喝酒，曾在宿醉後拍騎馬戲，不僅忘詞還從馬上摔下，這次意外讓他下定決心戒酒，之後養成早睡早起和每周重訓3次的習慣。 張軒睿表示自己和角色有點像，平常蠻宅，最久曾半個月不出門，除了運動和吃飯才外出。他也坦言曾很在意網友批評，後來才學會繼續努力與學習。
精華 FAQ
寇世勳在新劇《重生密碼》中飾演市長，72歲的他依然維持帥氣外型與年輕狀態，透過規律生活與重訓，展現相當好的體態與精神面貌。
他回憶年輕時常和朋友熬夜喝酒，曾在宿醉後拍騎馬戲，不僅忘詞還從馬上摔下，這次意外讓他下定決心戒酒，之後養成早睡早起和每周重訓3次的習慣。
張軒睿表示自己和角色有點像，平常蠻宅，最久曾半個月不出門，除了運動和吃飯才外出。他也坦言曾很在意網友批評，後來才學會繼續努力與學習。
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