演員寇世勳（左）、張軒睿（右）在新劇「重生密碼」中有精彩對手戲。（時創影業提供）

AI摘要 文章摘要整理： 72歲寇世勳在《重生密碼》中飾演市長，靠早睡早起與每周3次重訓維持狀態；張軒睿則分享自己很宅，也曾面對網路批評並學會調整心態。

台灣資深演員寇世勳在新劇「重生密碼」飾演市長，72歲的他模樣依舊帥氣，他表示，年輕時曾宿醉拍戲，忘詞之餘還從馬背上摔下，決心戒酒，現在早睡早起和每周重訓3次，嚴控作息。

寇世勳持續拍戲，這次在「重生密碼」看起來活力依舊，狀態仍十分年輕，根據新聞稿，寇世勳透露，年輕時喜歡和朋友熬夜喝酒，隔日宿醉馬上拍攝騎馬戲，沒想到忘詞之餘還從馬上摔下來，這讓他從此決心戒酒，也開始執行養生生活，現在他每天早睡早起，還每周重訓3次，十分自律。

張軒睿在此劇飾演一名外表看似慵懶無害、只想躺平度日的宅男，實際上卻是網路世界裡深藏不露的天才駭客 。張軒睿透露，自己和角色其實有點像，最久曾經半個月不出門，「我蠻宅的，除了運動跟吃飯會出門，不然平常都蠻喜歡待在家做自己的事」。

劇中，張軒睿消極躲避人群，現實生活中他坦言過去也曾很在意別人眼光，更曾因為網友的批評覺得過不去，「就說我不會演啊，看到我就想快轉之類的，當下我就會抓著這些評論不放過自己，後來覺得繼續努力、繼續學習，畢竟每個階段都會有不同的聲音」。

提及和寇世勳的對戲，張軒睿坦言超緊張，「但也剛好我的角色很怕他，所以演起來就會很自然，寇哥（寇世勳）私下是很可愛、很nice的前輩，也是會講笑話逗大家笑」。