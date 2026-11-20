丁柔安(左)和胡瓜分享經營網路節目「下面一位」的心路歷程。(記者林怡秀／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 胡瓜的YT頻道「下面一位」因合夥破局、對方開價2000萬元買回股份，胡瓜選擇放棄60萬訂閱舊頻道，改以「新下面一位」重新開始。

台灣資深主持人胡瓜的YT頻道「下面一位」近日無預警宣布歸零，而是另開全新YT頻道「新下面一位」，胡瓜說明原委，坦言因為合夥人不想再合作，若胡瓜想讓「下面一位」繼續經營，需付2000萬元買回股份，離譜數字讓胡瓜寧可放棄原先頻道的60萬訂閱，重新再出發。

丁柔安表示，當初胡瓜和「醫師好辣」製作人合作愉快，後來胡瓜離開節目，和對方一起出資合作催生出YT頻道「下面一位」：「我們和對方就是各持股50%，盈虧共同承擔，老實說我們對網路3C這方面很不熟悉，所以就交給對方處理。」頻道成立2年半，今年開始有收入，丁柔安直到要領取酬勞時才發現頻道是登記在對方名下，她想轉回自己公司名下，也遭對方拒絕。

原本丁柔安也不在意，但今年9月對方突然表明不想再合作，「本來想說不再合作那就好聚好散，大家把帳目算清楚就好，氣氛都很愉快，還約好下次開會時間，結果等到要開會時，對方就說以後就律師對律師，不用再見面了」，胡瓜不想放棄頻道，提出可以買回對方的50%股份，沒想到對方竟開出2000萬天價，讓胡瓜和丁柔安當場傻眼，丁柔安不解：「一個沒有賺錢的公司的50%股份，需要到那樣的錢？我就覺得這個有一點可能要再繼續思考。」認為與其浪費時間協商，倒不如重新開始。

對於合作方態度丕變，胡瓜沒動怒，只覺得難過：「我們認識40多年，從來沒有不和諧，本來還有說有笑卻變成這樣，這節目價錢想開多少是你的自由，要不要買也是我們的自由，但我覺得不該避不見面，這是比較奇怪。」丁柔安表示，若對方不積極處理帳目問題，不排除採取法律途徑，而「新下面一位」頻道已獲星宇航空及威訊贊助，更希望面粉們能繼續支持。