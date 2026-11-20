鳳小岳會靠呼吸和洗澡調整情緒。(記者林士傑／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 鳳小岳談到近來兼顧演戲與音樂創作，靠呼吸練習、洗澡整理情緒調適身心，也分享冬天拍戲保暖、戶外活動與家庭生活習慣。

台灣藝人鳳小岳近來工作、生活兩頭忙，除了演戲，也重新投入音樂創作。他接受訪問時分享，現在最重視的是把握當下，盡可能將眼前的事情做到最好，不讓自己留下遺憾。他也透露，近期拍戲多次挑戰只穿內褲上陣，即使冬天也不例外，讓他更加重視戶外活動的保暖裝備。

談到如何在繁忙工作中調整身心，鳳小岳分享自己的方法相當簡單，就是隨時留意呼吸，「只要有10秒鐘、30秒鐘的時間，我就會把注意力放到自己的呼吸上，觀察它怎麼進、怎麼出。」他也習慣在洗澡時和自己對話，回想當天不順利的事情，刻意將負面情緒隨著洗澡一併洗掉，除了清潔身體，也希望整理內心，「我覺得身體就會比較慷慨一點，不會一直背負著自己的疲勞」。

今年重新有時間投入音樂創作，鳳小岳坦言，創作也成為生活的一部分，經常隨時隨地思考自己與正在寫的歌曲有什麼關係，並從日常生活尋找靈感，希望讓歌曲更有意義，也讓自己在錄音時能激發更多想像力。不過，他笑說今年還有一個尚未完成的挑戰，就是希望晚上睡覺不要做那麼多夢，尤其最近秋天特別容易多夢。

鳳小岳也分享戶外活動的習慣，對於天氣變化不會太過介意，偶爾還很享受在外面淋雨的感覺，笑稱自己有英國血統，出門不一定要帶傘，「沒有要撐傘，跑快一點就好了」。談到冬天旅行必備物品，他認為一件輕便又保暖的機能羽絨衣絕對不可少。他透露，今年冬天拍戲時曾有只穿一條內褲演出的橋段，現場工作人員準備了薄薄的保暖毯應急，這次接觸到更輕巧、方便攜帶的機能外套，讓他直呼以後拍戲也想自己準備。

鳳小岳笑說，兒子和自己一樣非常喜歡下雨，前陣子家附近下大雨，兒子和朋友竟然直接跑到外面躺在地上，享受淋雨的樂趣，平常也最喜歡在雨天踢足球，只要看到要下雨就會興奮地歡呼，「他最喜歡下雨踢足球。」至於自己從事戶外活動最在意的條件，則是裝備的輕便性，希望一個包包就能裝下所有用品，尤其衣服不能太占空間，最好能摺疊收納，讓他把更多空間留給水壺和飲用水。

至於家庭生活，鳳小岳透露，過去一家三口比較喜歡往海邊跑，這幾年有機會旅行，也多半選擇氣候溫暖的地方，不過最近開始考慮帶兒子接觸滑雪，地點可能選擇日本或韓國。他也觀察到兒子的運動量相當大，甚至比自己還多，認為小男孩需要透過身體活動認識世界，尤其現在上學坐著的時間長，如果能有更多機會活動，對腦部發展也有幫助。