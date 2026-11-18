72歲寇世勳新劇演市長 早睡早起每週重訓3次
72歲寇世勳在新劇《重生密碼》飾演市長，靠早睡早起與每週3次重訓維持狀態，也分享年輕時宿醉拍戲摔馬後決心戒酒；張軒睿則演出宅男駭客，並談到自我成長。
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72歲寇世勳在新劇《重生密碼》飾演市長，靠早睡早起與每週3次重訓維持狀態，也分享年輕時宿醉拍戲摔馬後決心戒酒；張軒睿則演出宅男駭客，並談到自我成長。
台灣資深演員寇世勳在新劇「重生密碼」飾演市長，72歲的他模樣依舊帥氣，他表示，年輕時曾宿醉拍戲，忘詞之餘還從馬背上摔下，決心戒酒，現在早睡早起和每週重訓3次，嚴控作息。
寇世勳持續拍戲，這次在「重生密碼」看起來活力依舊，狀態仍十分年輕，根據新聞稿，寇世勳透露，年輕時喜歡和朋友熬夜喝酒，隔日宿醉馬上拍攝騎馬戲，沒想到忘詞之餘還從馬上摔下來，這讓他從此決心戒酒，也開始執行養生生活，現在他每天早睡早起，還每週重訓3次，十分自律。
張軒睿在此劇飾演一名外表看似慵懶無害、只想躺平度日的宅男，實際上卻是網路世界裡深藏不露的天才駭客。張軒睿透露，自己和角色其實有點像，最久曾經半個月不出門，「我蠻宅的，除了運動跟吃飯會出門，不然平常都蠻喜歡待在家做自己的事」。
劇中，張軒睿消極躲避人群，現實生活中他坦言過去也曾很在意別人眼光，更曾因為網友的批評覺得過不去，「就說我不會演啊，看到我就想快轉之類的，當下我就會抓著這些評論不放過自己，後來覺得繼續努力、繼續學習，畢竟每個階段都會有不同的聲音」。
提及和寇世勳的對戲，張軒睿坦言超緊張，「但也剛好我的角色很怕他，所以演起來就會很自然，寇哥（寇世勳）私下是很可愛、很nice的前輩，也是會講笑話逗大家笑」。
寇世勳在新劇《重生密碼》中飾演市長，72歲的他外型與精神狀態都相當不錯，新聞也形容他看起來依舊帥氣、充滿活力。 他回憶年輕時曾宿醉後拍騎馬戲，不但忘詞還從馬背上摔下來，因此決心戒酒；現在則維持早睡早起，並且每週重訓3次，嚴格控制作息。 張軒睿在劇中飾演外表慵懶、實則是天才駭客的宅男，現實中他也自認很宅，除了運動和吃飯才出門，過去還曾因在意網友批評而受影響。
精華 FAQ
寇世勳在新劇《重生密碼》中飾演市長，72歲的他外型與精神狀態都相當不錯，新聞也形容他看起來依舊帥氣、充滿活力。
他回憶年輕時曾宿醉後拍騎馬戲，不但忘詞還從馬背上摔下來，因此決心戒酒；現在則維持早睡早起，並且每週重訓3次，嚴格控制作息。
張軒睿在劇中飾演外表慵懶、實則是天才駭客的宅男，現實中他也自認很宅，除了運動和吃飯才出門，過去還曾因在意網友批評而受影響。
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